"Арсенал" отправил Рунарссона в Бельгию

"Арсенал" отправил голкипера Алекса Рунарссона в бельгийский "Левен" на правах аренды с опцией выкупа.

Рунарссон стал игроком "Арсенала" только в сентябре прошлого года, когда был куплен у "Дижона". Однако Алекс провалился в качестве дублера для Бернда Лено, что заставило "канониров" срочно арендовать Мэта Райана в январе.



Этим летом "Арсенал" потратился на Аарона Рамсдейла, что сделало 26-летнего исландца только третьим голкипером в команде Микеля Артеты.



Таким образом, было принято решение отправить Рунарссона за практикой в Бельгию до конца сезона 2021/22.