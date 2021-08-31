"Арсенал" отправил Рунарссона в Бельгию
"Арсенал" отправил голкипера Алекса Рунарссона в бельгийский "Левен" на правах аренды с опцией выкупа.
Рунарссон стал игроком "Арсенала" только в сентябре прошлого года, когда был куплен у "Дижона". Однако Алекс провалился в качестве дублера для Бернда Лено, что заставило "канониров" срочно арендовать Мэта Райана в январе.
Этим летом "Арсенал" потратился на Аарона Рамсдейла, что сделало 26-летнего исландца только третьим голкипером в команде Микеля Артеты.
Таким образом, было принято решение отправить Рунарссона за практикой в Бельгию до конца сезона 2021/22.
31.08.2021 23:00
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