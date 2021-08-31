"Вест Хэм" взял Крала в аренду у "Спартака"
"Вест Хэм" взял в аренду с опцией выкупа полузащитника московского "Спартака" Алекса Крала.
В "Вест Хэме" 23-летний Крал воссоединится со своими бывшими партнерами по "Спарте" и нынешними по сборной Чехии Томашем Соучеком и Владимиром Цоуфалом.
Алекс становится вторым приобретением "молотобойцев" за день из российского чемпионата. Ранее днем лондонский клуб купил у ЦСКА Николу Влашича.
Крал провел в "Спартаке" два года, а всего за свою карьеру сыграл почти 150 матчей на клубном уровне.
"Я рад приветствовать Алекса в "Вест Хэме". Он добавит нам конкуренции в центре полузащиты. Это очередной молодой и талантливый игрок, который, как нам кажется, обладает большим потенциалом и способен адаптироваться к требованиям Премьер-Лиги", — сообщил главный тренер "Вест Хэма" Дэвид Мойес.
31.08.2021 22:35
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Карл у Клары украл кораллы, а Клара у Карла украла кларнет.
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