Антони Мартиаль отказал "Лиону"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Антони Мартиаль отверг возможность покинуть "Олд Траффорд" перед закрытием летнего трансферного окна.

Мартиаль находится в "Юнайтед" уже шесть лет, но его игра вызывает все большее разочарование у фанатов "красных дьяволов".



С приходом в команду Криштиану Роналду 25-летнему французу будет еще сложнее получать игровые минуты, однако это оказалось недостаточно веской причиной для смены клуба.



Как сообщает L'Equipe, в понедельник вечером — примерно за 24 часа до трансферного дедлайна — спортивный директор "Лиона" Жуниньо обратился к лагерю Мартиаля с предложением насчет аренды.



Однако Антони ответил отказом, решив остаться в Манчестере, где у него есть контракт до 2024 года.