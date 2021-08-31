Антони Мартиаль отказал "Лиону"

Антони Мартиаль Нападающий "Манчестер Юнайтед" Антони Мартиаль отверг возможность покинуть "Олд Траффорд" перед закрытием летнего трансферного окна.

Мартиаль находится в "Юнайтед" уже шесть лет, но его игра вызывает все большее разочарование у фанатов "красных дьяволов".

С приходом в команду Криштиану Роналду 25-летнему французу будет еще сложнее получать игровые минуты, однако это оказалось недостаточно веской причиной для смены клуба.

Как сообщает L'Equipe, в понедельник вечером — примерно за 24 часа до трансферного дедлайна — спортивный директор "Лиона" Жуниньо обратился к лагерю Мартиаля с предложением насчет аренды.

Однако Антони ответил отказом, решив остаться в Манчестере, где у него есть контракт до 2024 года.


Метки Лион, Манчестер Юнайтед, Мартиаль

Автор mihajlo   

Дата 31.08.2021 22:00

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