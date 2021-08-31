Ампаду заключил новый контракт с "Челси" и отправился в "Венецию"
Полузащитник Итан Ампаду заключил новый трехлетний контракт с "Челси", после чего был отправлен в "Венецию" из Серии А.
Это будет уже третья аренда в карьере 20-летнего Ампаду, который сезоны 2019/20 и 2020/21 провел в "РБ Лейпциг" и "Шеффилд Юнайтед", соответственно.
"Челси" владеет Итаном с 2017 года, но за это время игрок сборной Уэльса провел только 12 матчей в составе "синих".
31.08.2021 20:55
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