Ампаду заключил новый контракт с "Челси" и отправился в "Венецию"

Полузащитник Итан Ампаду заключил новый трехлетний контракт с "Челси", после чего был отправлен в "Венецию" из Серии А.

Это будет уже третья аренда в карьере 20-летнего Ампаду, который сезоны 2019/20 и 2020/21 провел в "РБ Лейпциг" и "Шеффилд Юнайтед", соответственно.



"Челси" владеет Итаном с 2017 года, но за это время игрок сборной Уэльса провел только 12 матчей в составе "синих".