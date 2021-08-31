"Тоттенхэм" купил Эмерсона у "Барселоны"

"Тоттенхэм" объявил о приобретении правого защитника "Барселоны" Эмерсона Рояла стоимостью 25 миллионов евро (21.5 млн. фунтов).

22-летний Эмерсон заключил со "шпорами" контракт до 2026 года и будет выступать за команду Нуну Эшпириту Санту под 12-м номером.



Сделав себя имя на родине в Бразилии, в январе 2019 Эмерсон присоединился к "Барселоне", но сразу же был отправлен в "Реал Бетис", за который сыграл 79 матчей в течение двух с половиной сезонов.



Ранее этим летом "Барселона" воспользовалась своим правом и выкупила Рояла у "Реал Бетиса" за 7.7 млн. фунтов, чтобы затем перепродать бразильца по более выгодной цене.



Добавим, за "Барселону" Эмерсон сыграл всего три матча в Ла Лиге.