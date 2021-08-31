Уильямс заключил новый контракт с "Ливерпулем" и отбыл в "Суонси"

Рис Уильямс Защитник Рис Уильямс заключил новый контракт с "Ливерпулем", после чего отправился в аренду в клуб Чемпионшипа "Суонси".

Новый контракт Уильямса, как уточняет BBC, рассчитан до 2026 года. Как и на Натаниэля Филлипса, на Риса "красные" по-прежнему возлагают большие надежды.

В отличие от Филлипса, который остался на "Энфилде", 20-летний Уильямс на этот сезон был отправлен за практикой в другой клуб, коим был выбран "Суонси".

Добавим, в прошлом сезоне Рис сыграл 19 матчей за "Ливерпуль", включая шесть в Лиге Чемпионов.


Метки аренда, контракты, Ливерпуль, Суонси, трансферы, Уильямс

Автор mihajlo   

Дата 31.08.2021 20:20

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