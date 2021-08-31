Уильямс заключил новый контракт с "Ливерпулем" и отбыл в "Суонси"

Защитник Рис Уильямс заключил новый контракт с "Ливерпулем", после чего отправился в аренду в клуб Чемпионшипа "Суонси".

Новый контракт Уильямса, как уточняет BBC, рассчитан до 2026 года. Как и на Натаниэля Филлипса, на Риса "красные" по-прежнему возлагают большие надежды.



В отличие от Филлипса, который остался на "Энфилде", 20-летний Уильямс на этот сезон был отправлен за практикой в другой клуб, коим был выбран "Суонси".



Добавим, в прошлом сезоне Рис сыграл 19 матчей за "Ливерпуль", включая шесть в Лиге Чемпионов.