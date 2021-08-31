"Лестер" арендовал Адемолу Лукмана

"Лестер" взял вингера "РБ Лейпциг" Адемолу Лукмана в аренду до конца сезона с опцией выкупа.

Прошлый сезон 23-летний Лукман провел в "Фулхэме" на правах аренды. Адемола принял участие в 35 матчах во всех соревнованиях, но его стараний оказалось недостаточно, чтобы "дачники" избежали вылета из Премьер-Лиги.



Ранее в своей карьере Лукман также провел два с половиной года в "Эвертоне", у которого в июле 2019 был выкуплен "РБ Лейпциг, но за немецкую команду Адемола сыграл только 13 матчей.



"Я рад оказаться здесь. Для меня огромная честь быть в таком большом и удивительном клубе с такой огромной историей и классной группой игроков", — сообщил бывший вингер "Чарльтона".