Бывший защитник "Манчестер Сити", "Эвертона" и "Вулверхэмптона" Джолеон Лескотт вошел в тренерский штаб молодежной сборной Англии.

Ранее этим летом FA определилась с новым рулевым для команды U-21, назначив на эту роль Ли Карсли.



Карсли сразу же утвердил своим ассистентом Эшли Коула, а сейчас взял в свой штаб 39-летнего Лескотта, еще одного бывшего игрока сборной Англии.



Это первая тренерская работа для Джолеона, который в конце прошлого сезона покинул свою роль в "Сити", где он отслеживал развитие отправленных в аренду игроков.



"Поиграв с Джоленом за "Эвертон", я точно знаю, каким характером он обладал как игрок, и теперь я хочу помочь ему преуспеть в качестве тренера", — цитирует Карсли Daily Mail.