Лескотт вошел в тренерский штаб молодежной сборной Англии
Бывший защитник "Манчестер Сити", "Эвертона" и "Вулверхэмптона" Джолеон Лескотт вошел в тренерский штаб молодежной сборной Англии.
Ранее этим летом FA определилась с новым рулевым для команды U-21, назначив на эту роль Ли Карсли.
Карсли сразу же утвердил своим ассистентом Эшли Коула, а сейчас взял в свой штаб 39-летнего Лескотта, еще одного бывшего игрока сборной Англии.
Это первая тренерская работа для Джолеона, который в конце прошлого сезона покинул свою роль в "Сити", где он отслеживал развитие отправленных в аренду игроков.
"Поиграв с Джоленом за "Эвертон", я точно знаю, каким характером он обладал как игрок, и теперь я хочу помочь ему преуспеть в качестве тренера", — цитирует Карсли Daily Mail.
31.08.2021 20:00
Просмотров: 197
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
КОРОЛЬ!!!
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий