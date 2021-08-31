"Ливерпуль" подписал новый контракт с Филлипсом

Очередным игроком, заключившим новый контракт с "Ливерпулем", стал защитник Натаниэль Филлипс.

Филлипс находится в "Ливерпуле" с 2016 года, дебютировав за первую команду в январе 2020. Но настоящий прорыв Натаниэль совершил в прошлом сезоне, благодаря травмам конкурентов по позиции сыграв 20 матчей.



Ранее этим летом "Ливерпуль" был готов отпустить Филлипса — но только на условиях постоянного трансфера.



Установленную "красными" цену никто так и не решился заплатить, поэтому 24-летний англичанин остается на "Энфилде", в награду за свой прогресс получив новую сделку на четыре года.

