"Ливерпуль" подписал новый контракт с Филлипсом
Очередным игроком, заключившим новый контракт с "Ливерпулем", стал защитник Натаниэль Филлипс.
Филлипс находится в "Ливерпуле" с 2016 года, дебютировав за первую команду в январе 2020. Но настоящий прорыв Натаниэль совершил в прошлом сезоне, благодаря травмам конкурентов по позиции сыграв 20 матчей.
Ранее этим летом "Ливерпуль" был готов отпустить Филлипса — но только на условиях постоянного трансфера.
Установленную "красными" цену никто так и не решился заплатить, поэтому 24-летний англичанин остается на "Энфилде", в награду за свой прогресс получив новую сделку на четыре года.
31.08.2021 19:15
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Последние комментарии:
Вот и усиление подъехало
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Остановите эту машину по продлению контрактов.
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Ура!в прошлом сезоне выручил! понадобится и в этом!)
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