"Ливерпуль" подписал новый контракт с Филлипсом

Натаниэль Филлипс Очередным игроком, заключившим новый контракт с "Ливерпулем", стал защитник Натаниэль Филлипс.

Филлипс находится в "Ливерпуле" с 2016 года, дебютировав за первую команду в январе 2020. Но настоящий прорыв Натаниэль совершил в прошлом сезоне, благодаря травмам конкурентов по позиции сыграв 20 матчей.

Ранее этим летом "Ливерпуль" был готов отпустить Филлипса — но только на условиях постоянного трансфера.

Установленную "красными" цену никто так и не решился заплатить, поэтому 24-летний англичанин остается на "Энфилде", в награду за свой прогресс получив новую сделку на четыре года.


Метки контракты, Ливерпуль, Филлипс

Автор mihajlo   

Дата 31.08.2021 19:15

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  1. jirrort 31.08.2021 19:34 # jirrort
    Вот и усиление подъехало

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  2. brown-ale 31.08.2021 19:20 # brown-ale
    Остановите эту машину по продлению контрактов.

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  3. liverbro 31.08.2021 19:18 # liverbro
    Ура!в прошлом сезоне выручил! понадобится и в этом!)

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