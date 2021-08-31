"Арсенал" отправил Нелсона в "Фейеноорд"

"Арсенал" отправил полузащитника Риса Нелсона в "Фейеноорд" на правах аренды до конца сезона.

Нелсон находится в системе "Арсенала" с девяти лет, в 17 дебютировав за первую команду. Правда к своему 21 году Рис сыграл только 48 матчей в футболке "канониров".



Нелсон пока не проходит в основу "Арсенала", поэтому свое развитие продолжит в "Фейеноорде", с которым он сможет выступить в Лиге Конференций.



"Мы охотились за Рисом несколько месяцев. Его приглашение было одним из наших приоритетов в это трансферное окно, поэтому мы очень рады, что все сложилось и что мы можем приветствовать его сегодня. Рис — очень креативный атакующий игрок, быстрый парень, который может усложнить жизнь защитникам при игре один на один. Такой игрок будет нам полезен", — сообщил спортивный директор "Фейеннорда" Франк Арнесен.