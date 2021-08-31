"Юнайтед" продал Джеймса в "Лидс"

"Лидс" объявил о приобретении вингера "Манчестер Юнайтед" Даниэля Джеймса. Сделка оценивается в 25 миллионов фунтов.

Джеймс присоединился к "красным дьяволам" летом 2019, будучи купленным у "Суонси" за 18 млн. фунтов.



За два года на "Олд Траффорд" Даниэль принял участие в 74 матчах с учетом всех соревнований, но игроком основы стать не смог.



Теперь 23-летний валлиец продолжит карьеру в "Лидсе", куда он едва не перешел в январе 2019, за пять месяцев до своего трансфера в "Юнайтед". Контракт вингера рассчитан до 2026 года.