"Юнайтед" продал Джеймса в "Лидс"

Даниэль Джеймс "Лидс" объявил о приобретении вингера "Манчестер Юнайтед" Даниэля Джеймса. Сделка оценивается в 25 миллионов фунтов.

Джеймс присоединился к "красным дьяволам" летом 2019, будучи купленным у "Суонси" за 18 млн. фунтов.

За два года на "Олд Траффорд" Даниэль принял участие в 74 матчах с учетом всех соревнований, но игроком основы стать не смог.

Теперь 23-летний валлиец продолжит карьеру в "Лидсе", куда он едва не перешел в январе 2019, за пять месяцев до своего трансфера в "Юнайтед". Контракт вингера рассчитан до 2026 года.


Метки Джеймс, Лидс, Манчестер Юнайтед, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 31.08.2021 18:25

Количество просмотров Просмотров: 1507

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Последние комментарии:




  1. armaha 31.08.2021 19:24 # armaha
    За такого игрока 25 лямов заплатили... когото наебали....

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  2. alexomck 31.08.2021 18:51 # alexomck
    забавно, если у Бьелсы и этот тупой бегунок заиграет:)

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  3. mancunia-planet 31.08.2021 18:50 # mancunia-planet
    Удачи пацану, ЛЮ его команда.

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  4. mugabe 31.08.2021 18:41 # mugabe
    помню как кокой-то ормяшка на этом сайте ставил этого днаря себе на авку и писал всем как этот днарь топ))0)

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  5. alexander-arnold 31.08.2021 18:35 # alexander-arnold
    Непонятно зачем покупали.

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