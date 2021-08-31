"Юнайтед" продал Джеймса в "Лидс"
"Лидс" объявил о приобретении вингера "Манчестер Юнайтед" Даниэля Джеймса. Сделка оценивается в 25 миллионов фунтов.
Джеймс присоединился к "красным дьяволам" летом 2019, будучи купленным у "Суонси" за 18 млн. фунтов.
За два года на "Олд Траффорд" Даниэль принял участие в 74 матчах с учетом всех соревнований, но игроком основы стать не смог.
Теперь 23-летний валлиец продолжит карьеру в "Лидсе", куда он едва не перешел в январе 2019, за пять месяцев до своего трансфера в "Юнайтед". Контракт вингера рассчитан до 2026 года.
31.08.2021 18:25
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За такого игрока 25 лямов заплатили... когото наебали....
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забавно, если у Бьелсы и этот тупой бегунок заиграет:)
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Удачи пацану, ЛЮ его команда.
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помню как кокой-то ормяшка на этом сайте ставил этого днаря себе на авку и писал всем как этот днарь топ))0)
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Непонятно зачем покупали.
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