Фирмино пропустит минимум две недели
Травма задней поверхности бедра нападающего "Ливерпуля" Роберто Фирмино оказалась не такой серьезной, как думалось изначально.
Эту травму Фирмино получил в субботнем матче Премьер-Лиги против "Челси" (1:1). Главному тренеру "Ливерпуля" Юргену Клоппу пришлось снять Роберто с игры незадолго до перерыва.
Как сообщает Liverpool Echo, 29-летнему бразильцу все еще предстоит ряд медицинских тестов, но первичное обследование развеяло худшие опасения.
В данный момент можно говорить о том, что Фирмино проведет в лазарете минимум две недели, что делает участие Роберто в матче Премьер-Лиги против "Лидса" 12 сентября маловероятным.
Также Фирмино рискует пропустит старт "красных" в Лиге Чемпионов — 15 сентября на "Энфилд" приезжает "Милан".
31.08.2021 18:00
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От сборной отмазался
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Ясно что руководство ЛФК сделали это для того чтобы не отпускать игрока в сборную. Черти, поступают с игроками как попало
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В сборную не съездит делов-то
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> Травма задней поверхности бедра нападающего "Ливерпуля" Роберто Фирмино оказалась не такой серьезной, как думалось изначально.
Жалко
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