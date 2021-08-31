Фирмино пропустит минимум две недели

Травма задней поверхности бедра нападающего "Ливерпуля" Роберто Фирмино оказалась не такой серьезной, как думалось изначально.

Эту травму Фирмино получил в субботнем матче Премьер-Лиги против "Челси" (1:1). Главному тренеру "Ливерпуля" Юргену Клоппу пришлось снять Роберто с игры незадолго до перерыва.



Как сообщает Liverpool Echo, 29-летнему бразильцу все еще предстоит ряд медицинских тестов, но первичное обследование развеяло худшие опасения.



В данный момент можно говорить о том, что Фирмино проведет в лазарете минимум две недели, что делает участие Роберто в матче Премьер-Лиги против "Лидса" 12 сентября маловероятным.



Также Фирмино рискует пропустит старт "красных" в Лиге Чемпионов — 15 сентября на "Энфилд" приезжает "Милан".