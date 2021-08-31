Фирмино пропустит минимум две недели

Роберто Фирмино Травма задней поверхности бедра нападающего "Ливерпуля" Роберто Фирмино оказалась не такой серьезной, как думалось изначально.

Эту травму Фирмино получил в субботнем матче Премьер-Лиги против "Челси" (1:1). Главному тренеру "Ливерпуля" Юргену Клоппу пришлось снять Роберто с игры незадолго до перерыва.

Как сообщает Liverpool Echo, 29-летнему бразильцу все еще предстоит ряд медицинских тестов, но первичное обследование развеяло худшие опасения.

В данный момент можно говорить о том, что Фирмино проведет в лазарете минимум две недели, что делает участие Роберто в матче Премьер-Лиги против "Лидса" 12 сентября маловероятным.

Также Фирмино рискует пропустит старт "красных" в Лиге Чемпионов — 15 сентября на "Энфилд" приезжает "Милан".


Метки Ливерпуль, травмы, Фирмино

Автор mihajlo   

Дата 31.08.2021 18:00

Количество просмотров Просмотров: 472

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Последние комментарии:




  1. alexander-arnold 31.08.2021 18:37 # alexander-arnold
    От сборной отмазался

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  2. j24081993 31.08.2021 18:18 # j24081993
    Ясно что руководство ЛФК сделали это для того чтобы не отпускать игрока в сборную. Черти, поступают с игроками как попало

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  3. apl-nash 31.08.2021 18:17 # apl-nash
    В сборную не съездит делов-то

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  4. true-manc 31.08.2021 18:13 # true-manc
    > Травма задней поверхности бедра нападающего "Ливерпуля" Роберто Фирмино оказалась не такой серьезной, как думалось изначально.

    Жалко

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