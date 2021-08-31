Агент Виллиана раскритиковал "Арсенал" и Артету

Агент Киа Джурабчан раскритиковал "Арсенал" и главного тренера "канониров" Микеля Артету, которые, как он считает, обманули вингера Виллиана.

Накануне "Арсенал" объявил о досрочном прекращении контракта с Виллианом. По словам Джурабчана, Артета не смог исполнить все то, что обещал 33-летнему бразильцу в момент перехода год назад.



"Он расторг свой контракт и сделал это добровольно. Наверное, он первый, кто так поступил. Прежде игроки, особенно в "Арсенале", досиживали до конца своих контрактов, но он не такой".



"Когда он переходил, то искренне верил, что станет ключевой фигурой для Артеты. Артета показал ему несколько презентаций и дал ясно понять, что будет строить команду вокруг Виллиана".



"У Виллиана была возможность продлить контракт с "Челси" на два года, но он хотел сделку на три года и поэтому ушел. К сожалению, у него не сложилось в "Арсенале".



"Его очень сурово критиковали насчет мотивов своего перехода, но все эти предположения не соответствовали действительности".



"Я разговаривал с "Арсеналом". Я встречался с Артетой и Эду, и они объясняли мне, почему ничего не вышло. Также я разговаривал с Виллианом".



"Я не думаю, что кому-нибудь была выгода от того, что он сидит в запасе просто так. Когда что-то идет неправильно, обе стороны должны осознать этот факт и постараться найти решение".



"Думаю, Виллиан поступил правильно. Он пришел ради проекта, а проекта не оказалось".



"Переход какого игрока в "Арсенал" за последние два года не был провалом? К сожалению, я должен это признать", — сообщил Джурабчан talkSPORT.