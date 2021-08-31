Агент Виллиана раскритиковал "Арсенал" и Артету

Виллиан Агент Киа Джурабчан раскритиковал "Арсенал" и главного тренера "канониров" Микеля Артету, которые, как он считает, обманули вингера Виллиана.

Накануне "Арсенал" объявил о досрочном прекращении контракта с Виллианом. По словам Джурабчана, Артета не смог исполнить все то, что обещал 33-летнему бразильцу в момент перехода год назад.

"Он расторг свой контракт и сделал это добровольно. Наверное, он первый, кто так поступил. Прежде игроки, особенно в "Арсенале", досиживали до конца своих контрактов, но он не такой".

"Когда он переходил, то искренне верил, что станет ключевой фигурой для Артеты. Артета показал ему несколько презентаций и дал ясно понять, что будет строить команду вокруг Виллиана".

"У Виллиана была возможность продлить контракт с "Челси" на два года, но он хотел сделку на три года и поэтому ушел. К сожалению, у него не сложилось в "Арсенале".

"Его очень сурово критиковали насчет мотивов своего перехода, но все эти предположения не соответствовали действительности".

"Я разговаривал с "Арсеналом". Я встречался с Артетой и Эду, и они объясняли мне, почему ничего не вышло. Также я разговаривал с Виллианом".

"Я не думаю, что кому-нибудь была выгода от того, что он сидит в запасе просто так. Когда что-то идет неправильно, обе стороны должны осознать этот факт и постараться найти решение".

"Думаю, Виллиан поступил правильно. Он пришел ради проекта, а проекта не оказалось".

"Переход какого игрока в "Арсенал" за последние два года не был провалом? К сожалению, я должен это признать", — сообщил Джурабчан talkSPORT.


Метки Арсенал, Виллиан, Джурабчан

Автор mihajlo   

Дата 31.08.2021 17:00

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  1. ganinilyha 31.08.2021 17:45 # ganinilyha
    Виллан сам бездарен

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  2. mixmaster 31.08.2021 17:24 # mixmaster
    нахер их всех - бездарный менеджмент со своими дружками-агентами. Киа спас свою задницу и репутацию еще и кукарекает что-то, аки ормэн выше.

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  3. jirrort 31.08.2021 17:09 # jirrort
    Остался интересно в этом мире человек, который не унижал очкониров?

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