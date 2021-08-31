Ндомбеле останется в "Тоттенхэме"

Полузащитник Танги Ндомбеле не покинет "Тоттенхэм" в это трансферное окно.

Ранее этим летом Ндомбеле попросил "Тоттенхэм" отпустить его из клуба. Спортивный директор "шпор" Фабио Паратичи на протяжении нескольких недель искал вариант для аренды или продажи Танги.



Как сообщает Sky Sports, подходящий вариант так и не был найден. Теперь главный тренер "Тоттенхэма" Нуну Эшпириту Санту постарается интегрировать в свою команду 24-летнего француза, еще не сыгравшего ни минуты в новом сезоне.



Добавим, два года назад "шпоры" приобрели Ндомбеле у "Лиона" за рекордные для своего клуба 65 миллионов фунтов. Естественно, вернуть свои инвестиции в игрока сейчас представляется сложным.