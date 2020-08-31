Закрытие летнего трансферного окна-2021 — LIVE!

FAPL.ru - Английский Футбол Предлагаем вашему вниманию текстовую трансляцию событий заключительного дня летнего трансферного окна 2021 года в английской Премьер-Лиге.

Сегодня в 23 часа по британскому времени (или в час ночи по московскому) для клубов Премьер-Лиги закрывается возможность регистрировать новых игроков. Мы будем держать вас в курсе событий этого насыщенного для представителей высшего английского дивизиона дня.


Метки Премьер-Лига, трансляции, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 31.08.2021 15:05

Количество просмотров Просмотров: 4058

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Последние комментарии:




  1. easports 31.08.2021 16:05 # easports
    Судя по нарезке дикий казах в Арсенал прибудет.

    (ответить)

  2. narkot 31.08.2021 16:01 # narkot
    31.08.2021 15:27 #
    keane16

    потому что заебали арбузы с овцами, с вечной хуетой изо рта. эти отбросы (большинство) совсем завоняли фаплю. даже ебанутых хохлов лучше послушать с их историями
    (ответить)

    Источник: http://fapl.ru/posts/88051/?c=1

    проблеял сын овцы и арбуза из молдовии страны цыган и скама

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  3. vagifspurs 31.08.2021 16:01 # vagifspurs
    ХЭХЭЭЭЭЭЭЭЙ БАЛЯЯ

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  4. alexomck 31.08.2021 15:56 # alexomck
    Daily Mail: Вингер Адама Траоре, вероятно, останется в "Вулверхэмптоне". "Тоттенхэм" решил, что запрошенные за испанца 45 миллионов фунтов — это как-то чересчур.

    чересчур мало чтоль? :)

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  5. thegodfather 31.08.2021 15:56 # thegodfather
    Эйнсли Мэйтланд-Найлс, который вчера пожаловался в инстаграме, что "Арсенал" его не отпускает, сегодня был отстранен от тренировок первой команды, сообщает Daily Mail. Строгий и беспощадный Микель Артета. И бессмысленный

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  6. krakovyak 31.08.2021 15:56 # krakovyak
    Нам нужно восстановить игру Арсенала, и для этого нам нужны профессионалы и эксперты. Им надо собраться и разработать дорожную карту хирургического восстановления ануса конониров. И необходимо создать атмосферу для привлечения иностранных инвестиций! (С) С. Кроенке.

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  7. chelsea88 31.08.2021 15:55 # chelsea88
    Никчёмный гейклуб аснл выпинул балерину и купил какого-то нонейма япошку. Столько бабла в никуда выкинули, леол))))
    Но виноват конечно же кроенке))

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  8. krakovyak 31.08.2021 15:51 # krakovyak
    Долбим в анал весь арсенал.

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  9. jirrort 31.08.2021 15:50 # jirrort
    Роналду в «Юве» полностью сломал командную игру! Партнеры были вынуждены спасать зоны, которые бросает Криш.За год с ним бедняга Манджукич пробежал больше, чем за всю остальную карьеру.

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  10. alexomck 31.08.2021 15:50 # alexomck
    Уайт, Локонга, Одегард - получается нормальные трансферы Арсенал только в это ТО делать начал, до этого только Пепе с Салибой +/- удачные покупки.

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  11. lfcynwa 31.08.2021 15:48 # lfcynwa
    ска рот чистил колбасного руководства
    мимино с оксом и ориги (этого особенно) на выход надо, но покупателей на них нет
    без покупателей на эти тела хер колбаса кого-то купит
    пидорасы всех американских мастей не изучают процессы совсем чтоль(((

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  12. warham 31.08.2021 15:38 # warham
    Мой АрсеАнал сегодня кого то будет покупать, кроме уебней всяких?

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  13. keane16 31.08.2021 15:33 # keane16
    ну джеймса норм спулили. почти вдвое дороже, чем брали. вот и рокировочка для 7ки рону

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  14. slash-lfc 31.08.2021 15:30 # slash-lfc
    Ливерпуль чемпион!

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  15. sellman 31.08.2021 15:29 # sellman
    Чемпионси, приветульси!

    Не понимаю зачем переплачивать за Кунде? Защитников хватает даже с учётом ухода Зума. Чалоба играет, Ампаду не ушёл в аренду.
    + Тухель наигрывал Одои и Пулю на флангах.

    Другое дело опорка: вот за Сауля надо побороться.

    ВХЮ пусть сосёт с их Райсом за 100КК.

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  16. keane16 31.08.2021 15:25 # keane16
    вот нах Эдуару канать в донный пэлас? пушкари тупари, что не урвали себе типа...сейчас явно лучше и лаказета, и абамы.

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  17. mancityman 31.08.2021 15:23 # mancityman
    Я вашу бля рот ебал бля сука бля, Ебаная шерсть ебучая блять.

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  18. krakovyak 31.08.2021 15:20 # krakovyak
    Ты нюхаешь газ имбицилен пока твоя росея встаёт с колен...

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  19. keane16 31.08.2021 15:17 # keane16
    и только Тирни с Парти норм покупки, пиздец шлака переварили.

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  20. krakovyak 31.08.2021 15:13 # krakovyak
    Где ваши мамы, где ваши мамы?

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