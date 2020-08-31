Закрытие летнего трансферного окна-2021 — LIVE!
Предлагаем вашему вниманию текстовую трансляцию событий заключительного дня летнего трансферного окна 2021 года в английской Премьер-Лиге.
Сегодня в 23 часа по британскому времени (или в час ночи по московскому) для клубов Премьер-Лиги закрывается возможность регистрировать новых игроков. Мы будем держать вас в курсе событий этого насыщенного для представителей высшего английского дивизиона дня.
31.08.2021 15:05
Просмотров: 4058
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Судя по нарезке дикий казах в Арсенал прибудет.
(ответить)
31.08.2021 15:27 #
keane16
потому что заебали арбузы с овцами, с вечной хуетой изо рта. эти отбросы (большинство) совсем завоняли фаплю. даже ебанутых хохлов лучше послушать с их историями
(ответить)
Источник: http://fapl.ru/posts/88051/?c=1
проблеял сын овцы и арбуза из молдовии страны цыган и скама
(ответить)
ХЭХЭЭЭЭЭЭЭЙ БАЛЯЯ
(ответить)
Daily Mail: Вингер Адама Траоре, вероятно, останется в "Вулверхэмптоне". "Тоттенхэм" решил, что запрошенные за испанца 45 миллионов фунтов — это как-то чересчур.
чересчур мало чтоль? :)
(ответить)
Эйнсли Мэйтланд-Найлс, который вчера пожаловался в инстаграме, что "Арсенал" его не отпускает, сегодня был отстранен от тренировок первой команды, сообщает Daily Mail. Строгий и беспощадный Микель Артета. И бессмысленный
(ответить)
Нам нужно восстановить игру Арсенала, и для этого нам нужны профессионалы и эксперты. Им надо собраться и разработать дорожную карту хирургического восстановления ануса конониров. И необходимо создать атмосферу для привлечения иностранных инвестиций! (С) С. Кроенке.
(ответить)
Никчёмный гейклуб аснл выпинул балерину и купил какого-то нонейма япошку. Столько бабла в никуда выкинули, леол))))
Но виноват конечно же кроенке))
(ответить)
Долбим в анал весь арсенал.
(ответить)
Роналду в «Юве» полностью сломал командную игру! Партнеры были вынуждены спасать зоны, которые бросает Криш.За год с ним бедняга Манджукич пробежал больше, чем за всю остальную карьеру.
(ответить)
Уайт, Локонга, Одегард - получается нормальные трансферы Арсенал только в это ТО делать начал, до этого только Пепе с Салибой +/- удачные покупки.
(ответить)
ска рот чистил колбасного руководства
мимино с оксом и ориги (этого особенно) на выход надо, но покупателей на них нет
без покупателей на эти тела хер колбаса кого-то купит
пидорасы всех американских мастей не изучают процессы совсем чтоль(((
(ответить)
Мой АрсеАнал сегодня кого то будет покупать, кроме уебней всяких?
(ответить)
ну джеймса норм спулили. почти вдвое дороже, чем брали. вот и рокировочка для 7ки рону
(ответить)
Ливерпуль чемпион!
(ответить)
Чемпионси, приветульси!
Не понимаю зачем переплачивать за Кунде? Защитников хватает даже с учётом ухода Зума. Чалоба играет, Ампаду не ушёл в аренду.
+ Тухель наигрывал Одои и Пулю на флангах.
Другое дело опорка: вот за Сауля надо побороться.
ВХЮ пусть сосёт с их Райсом за 100КК.
(ответить)
вот нах Эдуару канать в донный пэлас? пушкари тупари, что не урвали себе типа...сейчас явно лучше и лаказета, и абамы.
(ответить)
Я вашу бля рот ебал бля сука бля, Ебаная шерсть ебучая блять.
(ответить)
Ты нюхаешь газ имбицилен пока твоя росея встаёт с колен...
(ответить)
и только Тирни с Парти норм покупки, пиздец шлака переварили.
(ответить)
Где ваши мамы, где ваши мамы?
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий