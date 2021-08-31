Роналду: "Это словно исполнение мечты"
Нападающий Криштиану Роналду поделился своими эмоциями от возвращения в "Манчестер Юнайтед".
Ранее днем "Юнайтед" официально подтвердил покупку Роналду у "Ювентуса". Таким образом, Криштиану вернулся на "Олд Траффорд" спустя 11 лет.
36-летний португалец уверяет, что возвращается голодным до успеха, а также намекает, что сэр Алекс Фергюсон поспособствовал этому трансферу.
"Каждый, кто знает меня, знает о моей бесконечной любви к "Манчестер Юнайтед". Годы, проведенные в этом клубе, были абсолютно удивительными, и путь, который мы проделали вместе, вписан золотыми буквами в историю этой великой и удивительной организации".
"Видя, как о моем возвращении на "Олд Траффорд" объявляют по всему миру, я даже не могу начать объяснять, что чувствую прямо сейчас".
"Спустя эти годы вернуться и снова играть за "Манчестер Юнайтед" — это словно исполнение мечты. Даже в качестве соперника я всегда ощущал любовь и уважение со стороны болельщиков на трибунах. Это на 100 процентов то, из чего состоят мечты!"
"Мой первый титул, мой первый Кубок, мой первый вызов в сборную Португалии, моя первая Лига Чемпионов, моя первая "Золотая бутса" и мой первый "Золотой мяч" — все это родилось из особой связи между мной и "красными дьяволами".
"Мы творили историю в прошлом и будем творить ее снова! Даю вам мое слово! Я здесь! Я на своем месте! Давайте сделаем это снова!"
"PS Сэр Алекс, это для тебя..." — пишет Роналду в инстаграме.
31.08.2021 15:00
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Последние комментарии:
Кристиан Александрович, добро пожаловать!
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Вот же эти футболисты юморные, мечта мечта, не прыгни МЮ в последний вагон ,как всегда, лиш бы Сити поднасрать, пел бы сейчас другие песни
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Ждём дебют сестры Роналду на фапле
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жаль, что в Сити не перешёл, щас бы почитали про мечты:)
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Эпичное воссоединение. Поздравляю, манки!
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