"Брайтон" приобрел Кукурелью

"Брайтон" объявил о приобретении полузащитника "Хетафе" Марка Кукурельи. Сделка оценивается в 15.5 млн. фунтов.

23-летний Кукурелья, который также способен сыграть левого защитника, заключил с "чайками" контракт до июня 2026 и стал третьим новичком команды Грэма Поттера в это окно после Энока Мвепу и Кьелла Схерпена.



Марк провел юные годы в "Эспаньоле", но в 2012 году перебрался в "Барселону", за первую команду которой он дебютировал в 2017 году.



Впрочем, заиграть в "Барселоне" Кукурелье не удалось, поэтому Марк отправился в "Эйбар", а в 2019 году оказался в "Хетафе".



За два года в "Хетафе" Кукурелья сыграл 85 матчей и забил четыре гола, а ранее этим летом выступал за сборную Испании на Олимпиаде в Токио.