"Челси" отправил Анджорина в "Локомотив"
Полузащитник "Челси" Тино Анджорин проведет остаток сезона в московском "Локомотиве" на правах аренды.
Как уточняет Daily Mail, арендное соглашение позволяет "Локомотиву" затем выкупить 19-летнего англичанина за 17 миллионов фунтов.
Анджорин является продуктом академии "Челси", дебютировав за первую команду в матче Кубка Лиги против "Гримсби" в сентябре 2019.
Всего Тино сыграл только пять официальных матчей за "синих", и эта аренда становится его первой в карьере.
31.08.2021 13:00
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Норм сделку провернули.
КОРРУПЦИОНСИ
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Ничего себе.
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Сильно сомневаюсь, что за этого днаря в итоге решат 17 лямов выложить.
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