"Челси" отправил Анджорина в "Локомотив"

Тино Анджорин Полузащитник "Челси" Тино Анджорин проведет остаток сезона в московском "Локомотиве" на правах аренды.

Как уточняет Daily Mail, арендное соглашение позволяет "Локомотиву" затем выкупить 19-летнего англичанина за 17 миллионов фунтов.

Анджорин является продуктом академии "Челси", дебютировав за первую команду в матче Кубка Лиги против "Гримсби" в сентябре 2019.

Всего Тино сыграл только пять официальных матчей за "синих", и эта аренда становится его первой в карьере.


Метки Анджорин, Локомотив, трансферы, Челси

Автор mihajlo   

Дата 31.08.2021 13:00

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Последние комментарии:




  1. farot 31.08.2021 13:43 # farot
    Норм сделку провернули.
    КОРРУПЦИОНСИ

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  2. chebrec 31.08.2021 13:13 # chebrec
    Ничего себе.

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  3. role-playin 31.08.2021 13:01 # role-playin
    Сильно сомневаюсь, что за этого днаря в итоге решат 17 лямов выложить.

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