"Челси" отправил Анджорина в "Локомотив"

Полузащитник "Челси" Тино Анджорин проведет остаток сезона в московском "Локомотиве" на правах аренды.

Как уточняет Daily Mail, арендное соглашение позволяет "Локомотиву" затем выкупить 19-летнего англичанина за 17 миллионов фунтов.



Анджорин является продуктом академии "Челси", дебютировав за первую команду в матче Кубка Лиги против "Гримсби" в сентябре 2019.



Всего Тино сыграл только пять официальных матчей за "синих", и эта аренда становится его первой в карьере.