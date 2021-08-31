Роналду вернулся в "Манчестер Юнайтед"
"Манчестер Юнайтед" завершил приобретение нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду.
Пройдя медобследование в Лиссабоне, Роналду заключил с "Юнайтед" контракт на два года с опцией продления на третий.
В своем заявлении "Ювентус" подтверждает, что стоимость трансфера составила 15 миллионов евро (12.9 млн. фунтов), а еще 8 млн. евро (6.9 млн. фунтов) предусмотрены в виде бонусов. Расплачиваться "красные дьяволы" будут в течение пяти лет.
Таким образом, 36-летний португалец вернулся в клуб, за который он блистал с 2003 по 2009 год, до своего ухода в "Реал".
За те шесть сезонов Роналду забил 118 голов в 292 матчах, выиграв с "Юнайтед" три титула Премьер-Лиги, Кубок Англии, два Кубка Лиги и Лигу Чемпионов.
"Манчестер Юнайтед" — это клуб, который всегда занимал особенное место в моем сердце, и я был ошеломлен всеми теми сообщениями, которые я получил с момента объявления в пятницу".
"Мне не терпится сыграть на "Олд Траффорд" перед полным стадионом и снова увидеть фанатов. Я предвкушаю свое знакомство с командой после международного перерыва, и я надеюсь, впереди нас ждет очень успешный сезон", — сообщил Роналду.
31.08.2021 11:40
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Последние комментарии:
Сегодня 31 августа и передо мной стоит очень тяжёлый выбор.Чем закончить летний сезон , дыней или арбузом?
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Даже скузнявые долбо*бы разбираются в футболе лучше, чём болельщики маню, так что нет смысла объяснять пригородным деревенщинам плачевные для их команды последствия от прихода пеналду. Им на каррике членосос граирович даст приказ: "дрочить на Роналду", и они буду дрочить, пока не поступит обратного приказа от главного. В своё время сатанисты на Мойеса наяривали и считали его топ тренером. Даже критиковать Дэвида не смели, т.к это ставило под сомнение постулат о непогрешимости Пергюсона, доверевшего маню бывшему тренеру Эвертона. Секта же, х*ли.
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МЮ не хватало ветеранов в раздевалке, таких как Гиггз, Сколз, Невилл. Рон нечто похожим на них должен стать.
Ибо сейчас в раздевалке авторитетами является такой мусор как Погба, Лингард и подобное
МЮ это нужно
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ХЭХЭЙЙ БАЛЯЯЯЯЯ
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https://www.instagram.com/p/CTM8xpJiwCe/
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На одних только футболкам МЮ по финансам взлетит в стратосферу! Лучший игрок мира вернулся домой! И по факту за сущие копейки. Даже если он просто будет в клубе, пиздюшню это рили подстегнет соответствовать, а местные дырявые защеканы вангуют аки хохлы крах, по сами сидят с поломанной жеппой. Орр!
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Сколько дырявых хейтеров МЮ в ветке, куда не поссы, обоссышь чейнить ебасос.
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я хочу чтобы этот футболист играл вечно, но увы время не остановить
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Эйфория пройдет через 2-3 матча и уже потом до скамов дойдет, насколько большую ошибку совершил их клуб ;(
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Я вашу бля рот ебал бля сука бля, Ебаная шерсть ебучая блять.
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Зайду через пару часов на фапл и чтобы 6лять Рубен Пидoрш (Невеш) был here we go в МЮ
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С эмоциональной точки зрения норм покупка, увлажнит скама-олдов. Но так, без троллинга, хз как они с пугбой будут играть. Оба не любят черновую работу, кладут хер на нее и открывают зоны. Скорее всего в матче с автобусами он будет норм замыкать + пенки наконец-то пойдут у скама, благо спрос есть огромный, но за такую дикую зп и то чсв что у него, оно того не стоит. Полюбому щас с пенальдешем возникнут терки за стандарты. + Как говорил Лукомский, смеоголу будет тяжело вместе с ним зеркалить топовых соперников.
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Е6ать горит у шлюшек, зачем вы горите? Лучше радуйтесь, что будете наблюдать живую легенду в апл снова в его родном Траффорде. (ведь некоторые тут е6аные пи3дюки, которые его даже не видели в первый приход в МЮ)
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Будет играт в маникена
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Если бы Ман Сити сначала купили Кейна, то затем вместо Грилиша могли бы подписать Месси бесплатно, и дерби было бы огненным, а так Ман Юнайтед впервые за много лет уделал соседей на трансферном рынке.
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нормальная пенсия с зп 500 в неделю. Полных матчей 30 вряд ли проведет
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Круто, мю поборется за чемпик с челси, как в былые времена, а то борьба с выскочка сити и ливерпуль не интересна
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Развели дырявых мешков как лохов. Санчес-2.
В то время как МЮ действительно качественно усилился этим летом подписанием Санчо (кстати, нашего воспитанника) и начал представлять угрозу, королевская диверсионная армада всего за неделю спихнула пригородным абсолютно ненужного им 36-летнего сбитого летчика, который нарушит весь баланс в готовой команде.
Санчо и Рэшфорд недополучат 50% игрового времени и остановятся в развитии, Фернандеш отдаст пенальти, потеряв мотивацию и результативность, Мартиаль деградирует еще больше, а про Кавани и его опыт теперь вовсе можно забыть. Роналду дотащит пригородных максимум до 4 места и пойдет чилить на пляже, а тренеру и директорам все следующее лето расчищать это гавно.
Просто браво.
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Офигеть крутая история на наших глазах... Но надо бы поиграть Криштиану.. На шумихе и подписчиках в инсте к кубкам не приедешь..
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До Роналду Ювентус за 4 сезона попадал 2 раза в финал становился 4 раза чемпионом и команды уже проигрывали матч до стартового свистка.
Роналду купили за рекордные деньги в истории клуба чтоб выиграть ЛЧ. В итоге за 3 сезона еле кое как вышли 1 раз в 1/4 ЛЧ и проиграли скудетто Интеру, чудом попав в 4-ку
Просто ору с тупоголовых скумов которые верят в Роналду
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