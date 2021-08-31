Роналду вернулся в "Манчестер Юнайтед"

Криштиану Роналду "Манчестер Юнайтед" завершил приобретение нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду.

Пройдя медобследование в Лиссабоне, Роналду заключил с "Юнайтед" контракт на два года с опцией продления на третий.

В своем заявлении "Ювентус" подтверждает, что стоимость трансфера составила 15 миллионов евро (12.9 млн. фунтов), а еще 8 млн. евро (6.9 млн. фунтов) предусмотрены в виде бонусов. Расплачиваться "красные дьяволы" будут в течение пяти лет.

Таким образом, 36-летний португалец вернулся в клуб, за который он блистал с 2003 по 2009 год, до своего ухода в "Реал".

За те шесть сезонов Роналду забил 118 голов в 292 матчах, выиграв с "Юнайтед" три титула Премьер-Лиги, Кубок Англии, два Кубка Лиги и Лигу Чемпионов.

"Манчестер Юнайтед" — это клуб, который всегда занимал особенное место в моем сердце, и я был ошеломлен всеми теми сообщениями, которые я получил с момента объявления в пятницу".

"Мне не терпится сыграть на "Олд Траффорд" перед полным стадионом и снова увидеть фанатов. Я предвкушаю свое знакомство с командой после международного перерыва, и я надеюсь, впереди нас ждет очень успешный сезон", — сообщил Роналду.


Метки Манчестер Юнайтед, Роналду, трансферы, Ювентус

Автор mihajlo   

Дата 31.08.2021 11:40

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Все комментарии к этой новости

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Последние комментарии:




  1. jirrort 31.08.2021 12:28 # jirrort
    Сегодня 31 августа и передо мной стоит очень тяжёлый выбор.Чем закончить летний сезон , дыней или арбузом?

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  2. true-manc 31.08.2021 12:27 # true-manc
    Даже скузнявые долбо*бы разбираются в футболе лучше, чём болельщики маню, так что нет смысла объяснять пригородным деревенщинам плачевные для их команды последствия от прихода пеналду. Им на каррике членосос граирович даст приказ: "дрочить на Роналду", и они буду дрочить, пока не поступит обратного приказа от главного. В своё время сатанисты на Мойеса наяривали и считали его топ тренером. Даже критиковать Дэвида не смели, т.к это ставило под сомнение постулат о непогрешимости Пергюсона, доверевшего маню бывшему тренеру Эвертона. Секта же, х*ли.

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  3. kagawa 31.08.2021 12:22 # kagawa
    МЮ не хватало ветеранов в раздевалке, таких как Гиггз, Сколз, Невилл. Рон нечто похожим на них должен стать.

    Ибо сейчас в раздевалке авторитетами является такой мусор как Погба, Лингард и подобное

    МЮ это нужно

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  4. anabanana94 31.08.2021 12:21 # anabanana94
    ХЭХЭЙЙ БАЛЯЯЯЯЯ

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  5. nietzsche 31.08.2021 12:20 # nietzsche
    https://www.instagram.com/p/CTM8xpJiwCe/

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  6. jokerz 31.08.2021 12:15 # jokerz
    На одних только футболкам МЮ по финансам взлетит в стратосферу! Лучший игрок мира вернулся домой! И по факту за сущие копейки. Даже если он просто будет в клубе, пиздюшню это рили подстегнет соответствовать, а местные дырявые защеканы вангуют аки хохлы крах, по сами сидят с поломанной жеппой. Орр!

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  7. jokerz 31.08.2021 12:12 # jokerz
    Сколько дырявых хейтеров МЮ в ветке, куда не поссы, обоссышь чейнить ебасос.

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  8. bangladesh 31.08.2021 12:07 # bangladesh
    я хочу чтобы этот футболист играл вечно, но увы время не остановить

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  9. jirrort 31.08.2021 12:07 # jirrort
    Эйфория пройдет через 2-3 матча и уже потом до скамов дойдет, насколько большую ошибку совершил их клуб ;(

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  10. mancityman 31.08.2021 12:06 # mancityman
    Я вашу бля рот ебал бля сука бля, Ебаная шерсть ебучая блять.

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  11. mufc1994 31.08.2021 12:04 # mufc1994
    Зайду через пару часов на фапл и чтобы 6лять Рубен Пидoрш (Невеш) был here we go в МЮ

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  12. gerrard08 31.08.2021 12:03 # gerrard08
    С эмоциональной точки зрения норм покупка, увлажнит скама-олдов. Но так, без троллинга, хз как они с пугбой будут играть. Оба не любят черновую работу, кладут хер на нее и открывают зоны. Скорее всего в матче с автобусами он будет норм замыкать + пенки наконец-то пойдут у скама, благо спрос есть огромный, но за такую дикую зп и то чсв что у него, оно того не стоит. Полюбому щас с пенальдешем возникнут терки за стандарты. + Как говорил Лукомский, смеоголу будет тяжело вместе с ним зеркалить топовых соперников.

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  13. mufc1994 31.08.2021 12:00 # mufc1994
    Е6ать горит у шлюшек, зачем вы горите? Лучше радуйтесь, что будете наблюдать живую легенду в апл снова в его родном Траффорде. (ведь некоторые тут е6аные пи3дюки, которые его даже не видели в первый приход в МЮ)

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  14. chr1s8rown 31.08.2021 11:58 # chr1s8rown
    Будет играт в маникена

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  15. brown-ale 31.08.2021 11:58 # brown-ale
    Если бы Ман Сити сначала купили Кейна, то затем вместо Грилиша могли бы подписать Месси бесплатно, и дерби было бы огненным, а так Ман Юнайтед впервые за много лет уделал соседей на трансферном рынке.

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  16. mane 31.08.2021 11:56 # mane
    нормальная пенсия с зп 500 в неделю. Полных матчей 30 вряд ли проведет

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  17. meshuggah 31.08.2021 11:56 # meshuggah
    Круто, мю поборется за чемпик с челси, как в былые времена, а то борьба с выскочка сити и ливерпуль не интересна

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  18. superglor 31.08.2021 11:52 # superglor
    Развели дырявых мешков как лохов. Санчес-2.

    В то время как МЮ действительно качественно усилился этим летом подписанием Санчо (кстати, нашего воспитанника) и начал представлять угрозу, королевская диверсионная армада всего за неделю спихнула пригородным абсолютно ненужного им 36-летнего сбитого летчика, который нарушит весь баланс в готовой команде.

    Санчо и Рэшфорд недополучат 50% игрового времени и остановятся в развитии, Фернандеш отдаст пенальти, потеряв мотивацию и результативность, Мартиаль деградирует еще больше, а про Кавани и его опыт теперь вовсе можно забыть. Роналду дотащит пригородных максимум до 4 места и пойдет чилить на пляже, а тренеру и директорам все следующее лето расчищать это гавно.

    Просто браво.

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  19. breadpeat 31.08.2021 11:51 # breadpeat
    Офигеть крутая история на наших глазах... Но надо бы поиграть Криштиану.. На шумихе и подписчиках в инсте к кубкам не приедешь..

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  20. alexander-arnold 31.08.2021 11:49 # alexander-arnold
    До Роналду Ювентус за 4 сезона попадал 2 раза в финал становился 4 раза чемпионом и команды уже проигрывали матч до стартового свистка.

    Роналду купили за рекордные деньги в истории клуба чтоб выиграть ЛЧ. В итоге за 3 сезона еле кое как вышли 1 раз в 1/4 ЛЧ и проиграли скудетто Интеру, чудом попав в 4-ку


    Просто ору с тупоголовых скумов которые верят в Роналду

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