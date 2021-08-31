Роналду вернулся в "Манчестер Юнайтед"

"Манчестер Юнайтед" завершил приобретение нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду.

Пройдя медобследование в Лиссабоне, Роналду заключил с "Юнайтед" контракт на два года с опцией продления на третий.



В своем заявлении "Ювентус" подтверждает, что стоимость трансфера составила 15 миллионов евро (12.9 млн. фунтов), а еще 8 млн. евро (6.9 млн. фунтов) предусмотрены в виде бонусов. Расплачиваться "красные дьяволы" будут в течение пяти лет.



Таким образом, 36-летний португалец вернулся в клуб, за который он блистал с 2003 по 2009 год, до своего ухода в "Реал".



За те шесть сезонов Роналду забил 118 голов в 292 матчах, выиграв с "Юнайтед" три титула Премьер-Лиги, Кубок Англии, два Кубка Лиги и Лигу Чемпионов.



"Манчестер Юнайтед" — это клуб, который всегда занимал особенное место в моем сердце, и я был ошеломлен всеми теми сообщениями, которые я получил с момента объявления в пятницу".



"Мне не терпится сыграть на "Олд Траффорд" перед полным стадионом и снова увидеть фанатов. Я предвкушаю свое знакомство с командой после международного перерыва, и я надеюсь, впереди нас ждет очень успешный сезон", — сообщил Роналду.