"Вест Хэм" приобрел Влашича

Никола Влашич "Вест Хэм" объявил о приобретении атакующего полузащитника московского ЦСКА Николы Влашича. Сделка оценивается в 26 миллионов фунтов.

23-летний хорват заключил с "молотобойцами" контракт до 2026 года и стал третьим новичком команды Дэвида Мойеса в это трансферное окно после голкипера Альфонса Ареоля и защитника Курта Зума.

Заявив о себе на родине в "Хайдуке", летом 2017 Влашич перебрался в "Эвертон", где провел только один сезон, а затем был отправлен в аренду в ЦСКА.

Впоследствии российский клуб выкупил Николу, который за три сезона в Москве забил 33 гола в 108 матчах.

Теперь Влашич возвращается в Премьер-Лигу окрепшим и более зрелым игроком, чтобы попытаться раскрыть свой талант у Мойеса, который, по всей видимости, покупкой Николы завершил свой интерес к Джесси Лингарду из "Манчестер Юнайтед".


Метки Вест Хэм, Влашич, трансферы, ЦСКА

Автор mihajlo   

Дата 31.08.2021 11:30

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  1. raka-eve 31.08.2021 11:41 # raka-eve
    бизнескар наравне с Лукаку вышел. купили за 9, продали за 14 , сейчас еще 7 млн евро с этой продажи в ВХЮ перечислят. А сам Влашич последние несколько месяцев даже в РПЛ как мешок играл

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