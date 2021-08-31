"Вест Хэм" приобрел Влашича
"Вест Хэм" объявил о приобретении атакующего полузащитника московского ЦСКА Николы Влашича. Сделка оценивается в 26 миллионов фунтов.
23-летний хорват заключил с "молотобойцами" контракт до 2026 года и стал третьим новичком команды Дэвида Мойеса в это трансферное окно после голкипера Альфонса Ареоля и защитника Курта Зума.
Заявив о себе на родине в "Хайдуке", летом 2017 Влашич перебрался в "Эвертон", где провел только один сезон, а затем был отправлен в аренду в ЦСКА.
Впоследствии российский клуб выкупил Николу, который за три сезона в Москве забил 33 гола в 108 матчах.
Теперь Влашич возвращается в Премьер-Лигу окрепшим и более зрелым игроком, чтобы попытаться раскрыть свой талант у Мойеса, который, по всей видимости, покупкой Николы завершил свой интерес к Джесси Лингарду из "Манчестер Юнайтед".
31.08.2021 11:30
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Последние комментарии:
бизнескар наравне с Лукаку вышел. купили за 9, продали за 14 , сейчас еще 7 млн евро с этой продажи в ВХЮ перечислят. А сам Влашич последние несколько месяцев даже в РПЛ как мешок играл
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