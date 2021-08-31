"Вест Хэм" приобрел Влашича

"Вест Хэм" объявил о приобретении атакующего полузащитника московского ЦСКА Николы Влашича. Сделка оценивается в 26 миллионов фунтов.

23-летний хорват заключил с "молотобойцами" контракт до 2026 года и стал третьим новичком команды Дэвида Мойеса в это трансферное окно после голкипера Альфонса Ареоля и защитника Курта Зума.



Заявив о себе на родине в "Хайдуке", летом 2017 Влашич перебрался в "Эвертон", где провел только один сезон, а затем был отправлен в аренду в ЦСКА.



Впоследствии российский клуб выкупил Николу, который за три сезона в Москве забил 33 гола в 108 матчах.



Теперь Влашич возвращается в Премьер-Лигу окрепшим и более зрелым игроком, чтобы попытаться раскрыть свой талант у Мойеса, который, по всей видимости, покупкой Николы завершил свой интерес к Джесси Лингарду из "Манчестер Юнайтед".