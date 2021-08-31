Нападающий "Эвертона" Мойзе Кин вернулся в "Ювентус" на правах аренды с обязательством по выкупу.

Именно у "Ювентуса" "ириски" и купили Кина два года назад за 27 миллионов фунтов. Мойзе забил два гола в 33 матчах в своем первом сезоне на "Гудисон Парк", а на прошлую кампанию был отправлен в аренду в ПСЖ.



Возвращение 21-летнего Кина в Турин стало возможно благодаря продаже "Ювентусом" Криштиану Роналду в "Манчестер Юнайтед".



Официальное заявление "Ювентуса" гласит, что двухлетняя аренда Кина обойдется клубу в 7 млн. евро (6 млн. фунтов). Затем итальянский гранд будет обязан выкупить Мойзе за 28 млн. евро (24 млн. фунтов) при соблюдении определенных условий, а еще 3 млн. евро (2.6 млн. фунтов) будут прописаны бонусами.



Добавим, ранее в своей карьере Кин выиграл два титула Серии А и Кубок Италии с "Ювентусом", став самым молодым дебютантом клуба в 2016 году.