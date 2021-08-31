Джек Уилшир уехал в Италию

Джек Уилшир В надежде реанимировать свою карьеру бывший полузащитник "Арсенала", "Вест Хэма" и "Борнмута" Джек Уилшир отправился в Италию.

Недавно Уилшир дал жалостливое интервью The Athletic, посетовав, что ни один клуб не хочет его и что он подумывает завершить игровую карьеру.

С тех пор кое-что произошло. Как сообщает Sky Italia, Джек уехал в Италию, где поддерживает форму с клубом "Комо" из Серии Б.

Даже если "Комо" захочет, то не сможет зарегистрировать Уилшира своим игроком прямо сейчас, поскольку 29-летний англичанин не является гражданином Евросоюза.

Но предполагается, что именно в Италии Уилшир планирует вернуться к игре в футбол, когда для сложатся все условия, а пока же Джек может наслаждаться живописными пейзажами озера Комо.


Метки Комо, Уилшир

Автор mihajlo   

Дата 31.08.2021 09:00

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Последние комментарии:




  1. wengerrrro 31.08.2021 09:35 # wengerrrro
    29 лет это же самый топ.
    Пздц Джек, печально

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  2. puhovik-vengera 31.08.2021 09:19 # puhovik-vengera
    Поближе к соловьеву?

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