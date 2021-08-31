Джек Уилшир уехал в Италию

В надежде реанимировать свою карьеру бывший полузащитник "Арсенала", "Вест Хэма" и "Борнмута" Джек Уилшир отправился в Италию.

Недавно Уилшир дал жалостливое интервью The Athletic, посетовав, что ни один клуб не хочет его и что он подумывает завершить игровую карьеру.



С тех пор кое-что произошло. Как сообщает Sky Italia, Джек уехал в Италию, где поддерживает форму с клубом "Комо" из Серии Б.



Даже если "Комо" захочет, то не сможет зарегистрировать Уилшира своим игроком прямо сейчас, поскольку 29-летний англичанин не является гражданином Евросоюза.



Но предполагается, что именно в Италии Уилшир планирует вернуться к игре в футбол, когда для сложатся все условия, а пока же Джек может наслаждаться живописными пейзажами озера Комо.