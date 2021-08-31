Джек Уилшир уехал в Италию
В надежде реанимировать свою карьеру бывший полузащитник "Арсенала", "Вест Хэма" и "Борнмута" Джек Уилшир отправился в Италию.
Недавно Уилшир дал жалостливое интервью The Athletic, посетовав, что ни один клуб не хочет его и что он подумывает завершить игровую карьеру.
С тех пор кое-что произошло. Как сообщает Sky Italia, Джек уехал в Италию, где поддерживает форму с клубом "Комо" из Серии Б.
Даже если "Комо" захочет, то не сможет зарегистрировать Уилшира своим игроком прямо сейчас, поскольку 29-летний англичанин не является гражданином Евросоюза.
Но предполагается, что именно в Италии Уилшир планирует вернуться к игре в футбол, когда для сложатся все условия, а пока же Джек может наслаждаться живописными пейзажами озера Комо.
31.08.2021 09:00
Просмотров: 1768
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
29 лет это же самый топ.
Пздц Джек, печально
(ответить)
Поближе к соловьеву?
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий