Тухель объяснил, почему Чилуэлл не играет

Главный тренер "Челси" Томас Тухель объяснил, почему защитник Бен Чилуэлл еще не сыграл ни минуты в этом сезоне.

Ранее этим летом Чилуэлл участвовал со сборной Англии на Евро-2020, где на поле так и не вышел.



За "Челси" в новом сезоне Бен тоже пока не сыграл — Тухель предпочитает использовать на его позиции слева в обороне Маркоса Алонсо.



После 1:1 против "Ливерпуля" Тухель рассказал, что никакого заговора здесь нет — Алонсо лучше готов физически, а Чилуэллу нужны тренировки.



"В случае с Беном Чилуэллом это очень легко. Он вернулся с каникул одним из последних".



"Когда он вернулся, Маркос Алонсо уже пять недель тренировался. Он и сыграл первые матчи после великолепного предсезонного периода. Просто он был гораздо лучше готов физически, учитывая количество тренировок и товарищеских матчей".



"Он сыграл на Суперкубок Европы и в трех матчах Премьер-Лиги. Кроме того, мы можем делать только три замены, и это огромная проблема".



"Чилли нужно время для тренировок, чтобы войти в ритм. Сейчас он готов, но это было неподходящее время, чтобы сразу бросать его в бой", — цитирует Тухеля Goal.



Добавим, что последним официальным матчем 24-летнего Чилуэлла, год назад перешедшего к "синим" из "Лестера", является финал Лиги Чемпионов против "Манчестер Сити" в конце мая.