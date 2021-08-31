Тухель объяснил, почему Чилуэлл не играет
Главный тренер "Челси" Томас Тухель объяснил, почему защитник Бен Чилуэлл еще не сыграл ни минуты в этом сезоне.
Ранее этим летом Чилуэлл участвовал со сборной Англии на Евро-2020, где на поле так и не вышел.
За "Челси" в новом сезоне Бен тоже пока не сыграл — Тухель предпочитает использовать на его позиции слева в обороне Маркоса Алонсо.
После 1:1 против "Ливерпуля" Тухель рассказал, что никакого заговора здесь нет — Алонсо лучше готов физически, а Чилуэллу нужны тренировки.
"В случае с Беном Чилуэллом это очень легко. Он вернулся с каникул одним из последних".
"Когда он вернулся, Маркос Алонсо уже пять недель тренировался. Он и сыграл первые матчи после великолепного предсезонного периода. Просто он был гораздо лучше готов физически, учитывая количество тренировок и товарищеских матчей".
"Он сыграл на Суперкубок Европы и в трех матчах Премьер-Лиги. Кроме того, мы можем делать только три замены, и это огромная проблема".
"Чилли нужно время для тренировок, чтобы войти в ритм. Сейчас он готов, но это было неподходящее время, чтобы сразу бросать его в бой", — цитирует Тухеля Goal.
Добавим, что последним официальным матчем 24-летнего Чилуэлла, год назад перешедшего к "синим" из "Лестера", является финал Лиги Чемпионов против "Манчестер Сити" в конце мая.
31.08.2021 08:00
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Последние комментарии:
Всё правильно делает Тухель, не надо спешить выпускать на поле если человек еще физически не готов играть, обычно это заканчивается серьёзной травмой. Тем более есть кому играть, Алонсо достаточно опытный игрок что бы закрыть бровку, хоть немного в обороне и не силён.
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