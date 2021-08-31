Вингер Виллиан объяснил свой уход из "Арсенала" тем, что не мог смириться с невозможностью выигрывать трофеи вместе с "канонирами".

В понедельник вечером "Арсенал" объявил о досрочном прекращении контракта Виллиана, что позволит 33-летнему бразильцу присоединиться к "Коринтиансу" свободным агентом.



Виллиан покинул "Эмирейтс" сломя голову, отказавшись от 20 миллионов фунтов зарплаты, когда понял, что с командой Микеля Артеты ему будет сложно претендовать на трофеи.



"Я бы хотел поблагодарить "Арсенал" за предоставленную мне возможность и за теплый прием в клубе".



"К сожалению, на футбольном поле у нас не сложилось так, как мы планировали и надеялись. Меня много критиковали — особенно отдельные представители прессы, утверждая, что я перешел сюда только по финансовым соображениям... Надеюсь, мой поступок сегодня поможет таким людям понять, что это было не так. Надеюсь, это научит некоторых людей тому, что не нужно быть столь поспешными в выводах и нагнетать обстановку, хотя я и понимаю, что это часть игры".



"Всю свою карьеру я старался изо всех сил, чтобы стать как можно лучше. Я всегда хочу побеждать, и мне сложно смириться, когда это не удается. К сожалению, в "Арсенале" у меня с этим не сложилось, и мне жаль из-за этого", — гласит заявление Виллиана.