"Месси Чемпионшипа" для "Астон Виллы"

Бирмингемская "Астон Вилла" ожидаемо потеряла своего капитана и многолетнего лидера Джека Грилиша, ушедшего за 100 миллионов фунтов в "Манчестер Сити". Но "вилланы" подготовились к этому заблаговременно, приобретя на замену у "Норвича" за 40 миллионов фунтов талантливого плеймейкера Эмилиано Буэндиа.

Покупка "Астон Виллой" Эми Буэндиа стала первым громким трансфером этого лета в Премьер-Лиге, но анализировать эту сделку было сложно до того момента, пока Джек Грилиш все же не принял решение уйти в "Сити". Буэндиа мог стать дополнением и без того сильной атакующей линии "вилланов", но теперь очевидно, что именно он призван заменить Грилиша в качестве плеймейкера команды.



В борьбе за Буэндиа "Астон Вилле" пришлось выдержать конкуренцию со стороны "Арсенала", в селекционном отделе которого было немало поклонников Эмилиано, чем и объясняется серьезная сумма трансфера аргентинца. "Арсенал" не был готов переплачивать, в отличие от "вилланов", которые в целом сейчас чувствуют комфортно в финансовом отношении, вдобавок держали в уме вероятную продажу Грилиша.



Атакующий полузащитник начинал свою карьеру в аргентинском "Кадетес де Сан-Мартин", где произвел впечатление на скаутов "Реала", которые забрали его в Испанию. Но дальнейшее развитие карьеры Эми продолжилось в "Хетафе", где он оказался после года, проведенного в академии "Галактикос". В клубе из пригорода Мадрида Эмилиано играл не очень удачно, но после вылета "Хетафе" в Сегунду ему удалось проявить себя в другом клубе из второго дивизиона Испании — "Културал Леонеса", где он играл на правах аренды. Именно там его и заметили скауты на тот момент пребывавшего в Чемпионшипе "Норвича".



Сложно было поверить в перспективы миниатюрного аргентинца в Чемпионшипе после того, как он не смог реализовать себя в испанском футболе, но Буэндиа неожиданно легко адаптировался в Норфолке, став полноценной заменой ушедшему в "Лестер" Джеймсу Мэддисону. Уже в первом сезоне на "Кэрроу Роуд" Эмилиано забил восемь голов, отдал 17 голевых передач, а "канарейки" вышли в Премьер-Лигу.



На новом уровне Эми было сложнее, как и всей команде Даниэля Фарке — тут он отметился всего одним голом и восемью ассистами, но играл регулярно и оставался важнейшим исполнителем для "Норвича". Расцвет таланта Буэндиа случился в прошлом сезоне, когда "Норвич" вернулся в Чемпионшип и уверенно его выиграл. В этом сезоне Буэндиа был для "Норвича" чем-то сродни Месси для "Барселоны", и логичным продолжением его прогресса стал первый вызов в сборную Аргентины, где он осуществил свою мечту и познакомился с Лионелем. Ранее Буэндиа играл за юношеские сборные Испании и Аргентины, но после перехода в "Норвич" потерялся с радаров тренеров обеих национальных команд.



Буэндиа стал безусловно лучшим игроком сезона в Чемпионшипе, что было отмечено и соответствующей наградой. Он забил впечатляющие 15 голов и отдал 17 голевых передач в 41 матче. Располагаясь на правом фланге атаки "канареек" Буэндиа был настоящим плеймекером команды Фарке, регулярно смещаясь с фланга в центр и создавая обостряющие ситуации и голевые моменты для партнеров и самого себя.



"Норвич" мог похвастать и еще одним сильным креативным полузащитником — 23-летним Тоддом Кантуэллом, который также провел волшебный сезон. И что интересно — после продажи Грилиша "Астон Вилла" тут же обратилась к "Норвичу" с желанием приобрести и другого полузащитника "канареек", чтобы воссоединить у себя атакующий дуэт, выигравший для команды Фарке титул в Чемпионшипе, но этим летом это едва ли произойдет.



И все же основные надежды в плане замены Грилиша возложены именно на Буэндиа, хоть он и отличается по стилю игры от Джека и сильнее привязан к флангу, чем игрок сборной Англии. Эмилиано — технически одаренный игрок, обладающий голевым чутьем, хорошими навыками работы с мячом и дальновидностью. У него есть способность разрезать защиту умными пасами и необходимая для этого хитрость. В то же время, он совсем не бесполезен на своей половине поля, участвуя в командном прессинге и являясь моделью современного атакующего полузащитника, умеющего на поле все.



При этом стоит отметить, что его рвение оказывать помощь обороне иногда выходит за рамки и те четые игры, что он пропустил в прошлом сезоне — это все последствия дисквалификаций за систематическое получение желтых карточек.



В 24 года Буэндиа все еще способен учиться и прогрессировать, но самое главное для "Астон Виллы" — он не является котом в мешке и уже адаптировался к английскому футболу и жизни на Туманном Альбионе. "Вилла" получает не только талантливого игрока с большим потенциалом, но и полузащитника, способного забивать голы. Его результативность значительно возросла в прошлом сезоне и сейчас он лучше готов к покорению Премьер-Лиги, чем во время предыдущего захода сюда с "Норвичем". Вдобавок сейчас он будет играть в более сильной команде, прогрессирующей и наполненной квалифицированными игроками.



Понятное дело, что менеджер "Норвича" Даниэль Фарке хотел сохранить столь звездного игрока: "Он был невероятно важен для нас в прошлом сезоне, и пока он у нас есть, с ним приятно работать. Он важен для команды и болельщиков, все любят его творчество и навыки". Но "Норвич" привык продавать своих лучших игроков и оперативно находить им замену. Сам Буэндиа был заменой для Мэддисона, а Эмилиано должен подменить приобретенный в "Вердере" косовар Милот Рашица или же демонстрирующий прогресс чемпион Мира среди юношей Киран Дауэлл.



Интересно, что Дин Смит использует ту же схему, что и Даниэль Фарке, и Буэндиа легко занял место на правом фланге атаки, занимаясь на поле тем же, что он делал в "Норвиче". В нападении у Смита теперь, кроме Олли Уоткинса, есть очень похожий по стилю игры на лидера атак "канареек" Теему Пукки Данни Ингс, взаимодействие с которым Буэндиа наладил очень быстро.



Сейчас у "Виллы" есть шикарный подбор исполнителей атакующей направленности, ведь, кроме Буэндиа, бирмингемцы приобрели Ингса и вингера "Байера" Леона Бэйли, за которым охотились многие клубы Премьер-Лиги. У "Виллы" по-прежнему есть Джон Макгинн, Олли Уоткинс, Бертран Траоре, а также пришедший зимой и пока что не адаптировавшийся в команде талантливый француз Морган Сансон.



Кажется, с таким подбором игроков "Вилла" действительно способна сделать шаг вперед — не только в плане амбиций, но и в отношении качества игры, которая просто обязана стать более яркой в атаке. Эми Буэндиа способен быстро адаптироваться на новом месте и стать для "Виллы" новым лидером, в котором команда нуждается после ухода Джека Грилиша. Аргентинец вполне способен оправдать возложенные на него надежды, а пришедшие вместе с ним Бэйли и Ингс помогут "вилланам" подняться к категории клубов, сражающихся за места в еврокубках уже в этом сезоне.



Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru