"Лестер" хочет купить Хадсон-Одои

Каллум Хадсон-Одои "Лестер" сделал запрос насчет приобретения вингера "Челси" Каллума Хадсон-Одои.

Как стало известно Football.London, за 48 часов до закрытия летнего трансферного окна "Челси" поступил запрос от "Лестера" насчет постоянного трансфера Хадсон-Одои.

"Лисы" хотя обзавестись еще одним вингером до дедлайна и также контактируют с "РБ Лейпциг" насчет Адемолы Лукмана.

Одновременно с этим "синие" продолжают переговоры с дортмундской "Боруссией", которая изъявила желание взять Каллума в аренду.

Sky Sports добавляет, что сам Хадсон-Одои открыт к уходу в аренду, но свое долгосрочное будущее видит в "Челси".


Метки Лестер, Хадсон-Одои, Челси

Автор mihajlo   

Дата 31.08.2021 00:05

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  1. murderface616 31.08.2021 01:01 # murderface616
    в Боруссию в аренду самое то

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  2. oxotnik 31.08.2021 00:18 # oxotnik
    А ведь когда то бавария 50 за него предлогала надо было тогда сливать но нет лучший легенда будущий дрогба !

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  3. ensiferum 31.08.2021 00:10 # ensiferum
    Сливать за любые деньги.

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  4. role-playin 31.08.2021 00:08 # role-playin
    Если хотя бы 25 предлагают надо продавать. Последний раз качественную игру он демонстрировал еще при Сарри.

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