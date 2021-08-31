"Лестер" хочет купить Хадсон-Одои
"Лестер" сделал запрос насчет приобретения вингера "Челси" Каллума Хадсон-Одои.
Как стало известно Football.London, за 48 часов до закрытия летнего трансферного окна "Челси" поступил запрос от "Лестера" насчет постоянного трансфера Хадсон-Одои.
"Лисы" хотя обзавестись еще одним вингером до дедлайна и также контактируют с "РБ Лейпциг" насчет Адемолы Лукмана.
Одновременно с этим "синие" продолжают переговоры с дортмундской "Боруссией", которая изъявила желание взять Каллума в аренду.
Sky Sports добавляет, что сам Хадсон-Одои открыт к уходу в аренду, но свое долгосрочное будущее видит в "Челси".
31.08.2021 00:05
Просмотров: 434
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
в Боруссию в аренду самое то
(ответить)
А ведь когда то бавария 50 за него предлогала надо было тогда сливать но нет лучший легенда будущий дрогба !
(ответить)
Сливать за любые деньги.
(ответить)
Если хотя бы 25 предлагают надо продавать. Последний раз качественную игру он демонстрировал еще при Сарри.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий