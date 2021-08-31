"Лестер" хочет купить Хадсон-Одои

"Лестер" сделал запрос насчет приобретения вингера "Челси" Каллума Хадсон-Одои.

Как стало известно Football.London, за 48 часов до закрытия летнего трансферного окна "Челси" поступил запрос от "Лестера" насчет постоянного трансфера Хадсон-Одои.



"Лисы" хотя обзавестись еще одним вингером до дедлайна и также контактируют с "РБ Лейпциг" насчет Адемолы Лукмана.



Одновременно с этим "синие" продолжают переговоры с дортмундской "Боруссией", которая изъявила желание взять Каллума в аренду.



Sky Sports добавляет, что сам Хадсон-Одои открыт к уходу в аренду, но свое долгосрочное будущее видит в "Челси".