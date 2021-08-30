"Арсенал" подтвердил расставание с Виллианом
"Арсенал" официально подтвердил, что контракт вингера Виллиана был досрочно прекращен.
После своего перехода из "Челси" свободным агентом год назад Виллиан сыграл 38 матчей, но не оправдал ожиданий "Арсенала". Аналогичным образом "Арсенал" не оправдал ожиданий Виллиана.
У Виллиана оставалось еще два года по контракту с зарплатой в 240 тысяч фунтов в неделю, однако 33-летний бразилец согласился покинуть "Эмирейтс" безо всякой компенсации.
Столь щедрый жест со стороны Виллиана позволит "канонирам" сэкономить около 20 млн. фунтов.
Теперь Виллиан должен вылететь в Бразилию, чтобы присоединиться к своему родному "Коринтиансу".
30.08.2021 23:20
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Последние комментарии:
Вот это поступок, Человечище! Запомнится только с положительной стороны! Удачи ему в Бразилии!
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Прекрасные новости, обе стороны довольны.) Виллиан оказался неплохой малый.)
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О хорошая новость! Еще и в понедельник! А Джака случайно не хочет заодно с ним в Коринтианс перейти? Так ведь накопим на нормального опорника
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