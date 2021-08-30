Калверт-Левин не поможет сборной Англии

Нападающий "Эвертона" Доминик Калверт-Левин не смог откликнуться на вызов в сборную Англии из-за травмы.

В минувшую субботу Калверт-Левин помог "Эвертону" одержать победу 0:2 над "Брайтоном", с пенальти забив свой третий гол в новом сезоне Премьер-Лиги.



В этом же матче Доминик получил растяжение мышцы бедра. Помимо этого, как утверждает Sky Sports, у 24-летнего нападающего есть перелом пальца ноги.



Главный тренер англичан Гарет Саутгейт не планирует никого вызывать на место выбывшего игрока, хотя и остался только с двумя чистыми форвардами в лице капитана Харри Кейна и новичка национальной команды Патрика Бэмфорда.



Добавим, в начале сентября английской сборной предстоит сыграть против Венгрии, Андорры и Польши в рамках отбора к ЧМ-2022.