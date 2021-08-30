"Рединг" арендовал Дринкуотера у "Челси"
Полузащитник "Челси" Данни Дринкуотер отправился в "Рединг", где останется до конца сезона 2021/22 на правах аренды.
После своего перехода из "Лестера" за 35 миллионов фунтов четыре года назад Дринкуотер сыграл только 23 матча за "Челси" и забил единственный гол.
Последний раз Данни примерял футболку "синих" еще в матче за Суперкубок Англии в 2018 году, также побывав в аренде в "Бернли", "Астон Вилле" и турецкой "Касымпаше".
Очередную командировку 31-летний англичанин совершит в клуб Чемпионшипа "Рединг", который лишь на днях арендовал у "Челси" защитника Абдула Рахмана Бабу.
Фактически это означает конец карьеры Дринкуотера на "Стэмфорд Бридж", потому что контракт Данни истекает как раз в конце сезона.
30.08.2021 22:00
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