Кабак арендован "Норвичем"

"Норвич" взял в аренду с опцией выкупа защитника "Шальке-04" Озана Кабака.

Кабак произвел относительно неплохое впечатление за время своей аренды в "Ливерпуле" во второй половине прошлого сезона, и этим летом Озана сватали в различные клубы Премьер-Лиги, включая "Лестер" и "Кристал Пэлас".



Однако достался 21-летний турок "Норвичу", который в трех первых матчах нового сезона Премьер-Лиги пропустил аж 10 голов — больше всех в дивизионе.



Выступать за команду Даниэля Фарке экс-игрок "Галатасарая" будет под 15-м номером.



"Я очень рад стать частью этой семьи. Мне не терпится сыграть перед нашими фанатами и помочь команде набрать очки".



"Я поговорил с главным тренером, и я под большим впечатлением от его проекта и от его слов. Я верю в него и его проект".



"Я играл в Премьер-Лиге в прошлом году, и мне это очень понравилось. Поэтому я хочу снова здесь играть, и ради этого я здесь. Я хочу играть в Премьер-Лиге и что-нибудь дать команде", — сообщил Кабак.