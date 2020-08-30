Трой Дини покидает "Уотфорд"

Капитин "Уотфорда" Трой Дини покидает клуб после 11 сезонов выступлений.

Контракт Дини должен был истечь только в конце этого сезона, однако новичок Премьер-Лиги согласился досрочно отпустить Троя.



Обретя статус свободного агента, теперь 33-летний нападающий может присоединиться к "Бирмингему", за который он болеет с детства и эмблема которого у него есть на ноге в качестве татуировки.



Как сообщает Sky Sports, Дини уже согласовал с клубом Чемпионшипа двухлетний контракт с опцией продления на 12 месяцев.



Добавим, с 2010 года Трой сыграл 419 матчей за "Уотфорд" и забил 140 голов.