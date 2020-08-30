Трой Дини покидает "Уотфорд"

Трой Дини Капитин "Уотфорда" Трой Дини покидает клуб после 11 сезонов выступлений.

Контракт Дини должен был истечь только в конце этого сезона, однако новичок Премьер-Лиги согласился досрочно отпустить Троя.

Обретя статус свободного агента, теперь 33-летний нападающий может присоединиться к "Бирмингему", за который он болеет с детства и эмблема которого у него есть на ноге в качестве татуировки.

Как сообщает Sky Sports, Дини уже согласовал с клубом Чемпионшипа двухлетний контракт с опцией продления на 12 месяцев.

Добавим, с 2010 года Трой сыграл 419 матчей за "Уотфорд" и забил 140 голов.


Метки Бирмингем, Дини, трансферы, Уотфорд

Автор mihajlo   

Дата 30.08.2021 20:50

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  1. orkengun 30.08.2021 21:18 # orkengun
    В Арсенал бы его

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  2. dautov 30.08.2021 20:56 # dautov
    Бешенный типок гроза Арсенала&#128514;&#128514;&#128514;

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