"Юнайтед" не интересовался Роналду, пока не активизировался "Сити"

"Манчестер Юнайтед" решил купить нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду только для того, чтобы предотвратить переход своего бывшего игрока в "Манчестер Сити".

В минувшую пятницу "Юнайтед" объявил о достигнутой договоренности с "Ювентусом" насчет приобретения Роналду общей стоимостью 23 миллиона евро (19.7 млн. фунтов).



А всего за сутки до этого "Сити" был единственным претендентом на Криштиану, значительно продвинувшись в переговорах и с самим игроком, и с "Ювентусом".



Как утверждает Manchester Evening News, именно активность соседей по городу заставила "Юнайтед" вступить в борьбу за Роналду, потому что изначально главный тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер, продлив Эдинсона Кавани и купив Джейдона Санчо, был вполне доволен выбором игроков в атаке.



Поговорив в пятницу утром с сэром Алексом Фергюсоном и получив от "Юнайтед" предложение о двухлетнем контракте с зарплатой в 480 тыс. фунтов в неделю, Роналду отмел вариант с "горожанами" и дал согласие на возвращение на "Олд Траффорд".



Издание отмечает, что владельцы "Юнайтед" Глэйзеры одобрили этот трансфер — но по своим соображениям. Американские бизнесмены надеются, что это поможет им наладить отношения с фанатами, которые устроили настоящий бунт после скандала с Европейской Суперлигой.