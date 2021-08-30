"Юнайтед" не интересовался Роналду, пока не активизировался "Сити"
"Манчестер Юнайтед" решил купить нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду только для того, чтобы предотвратить переход своего бывшего игрока в "Манчестер Сити".
В минувшую пятницу "Юнайтед" объявил о достигнутой договоренности с "Ювентусом" насчет приобретения Роналду общей стоимостью 23 миллиона евро (19.7 млн. фунтов).
А всего за сутки до этого "Сити" был единственным претендентом на Криштиану, значительно продвинувшись в переговорах и с самим игроком, и с "Ювентусом".
Как утверждает Manchester Evening News, именно активность соседей по городу заставила "Юнайтед" вступить в борьбу за Роналду, потому что изначально главный тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер, продлив Эдинсона Кавани и купив Джейдона Санчо, был вполне доволен выбором игроков в атаке.
Поговорив в пятницу утром с сэром Алексом Фергюсоном и получив от "Юнайтед" предложение о двухлетнем контракте с зарплатой в 480 тыс. фунтов в неделю, Роналду отмел вариант с "горожанами" и дал согласие на возвращение на "Олд Траффорд".
Издание отмечает, что владельцы "Юнайтед" Глэйзеры одобрили этот трансфер — но по своим соображениям. Американские бизнесмены надеются, что это поможет им наладить отношения с фанатами, которые устроили настоящий бунт после скандала с Европейской Суперлигой.
30.08.2021 20:00
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мижухло только проснулся с жёсткой недельной пьянки
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Мендеш грамотно выбил из МЮ з/п побольше, напугав их "Сити". Профи.
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Ебаная шерсть ебучая блять.
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Ахахах) бл, бензоколонка же предложила личку 15 млн в год)
и как же далеко и на долго был бы послан скам со своими сентиментами, если бы не прогнулись бы на зп в 25 млн годовых)
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Скумы последние сезоны могли похвастаться только жёсткой е6лей Пепки в матчах апл, которые достигались жутким автобусом и главное атакующими игроками которые пахали как защитники
Теперь с Роналду у них не будет даже этого и пепка будет во всех матчах драть скумов
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