"Милан" арендовал Бакайоко на два года

Полузащитник "Челси" Тьемуэ Бакайоко вернулся в "Милан" на правах аренды.

В июле 2017 "Челси" приобрел Бакайоко у "Монако" за 40 миллионов фунтов. Проведя один сезон на "Стэмфорд Бридж", с тех пор Тьемуэ скитается по арендам.



Как раз в аренде Бакайоко и провел сезон 2018/19 за "Милан", сыграв 42 матча и забив один гол. А в прошлой кампании 27-летний француз выступал за "Наполи".



Как гласит официальное заявление клуба с "Сан-Сиро", "россонери" будут обязаны выкупить Бакайоко у "синих" "при соблюдении определенных условий".