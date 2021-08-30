Мэйтланд-Найлс объявил, что хочет уйти из "Арсенал"

Полузащитник "Арсенала" Эйнсли Мэйтланд-Найлс обратился к социальным сетям с призывом отпустить его из клуба.

По информации Daily Mirror, накануне вечером "Арсеналу" поступило предложение от "Эвертона" об аренде Мэйтланд-Найлса до конца сезона с опцией выкупа.



Однако "канониры" ответили отказом, а самому Эйнсли, которым также интересовались "Кристал Пэлас", "Бернли" и "Ньюкасл", сказали, что хотят сохранить его в клубе.



Своим решением "Арсенал" сильно расстроил 23-летнего англичанина, который в трех первых матчах нового сезона Премьер-Лиги сыграл только 19 минут.



"Я лишь хочу уйти туда, где буду желанным и где буду играть", — написал Мэйтланд-Найлс в инстаграме, дополнив свое сообщение тремя плачущими смайликами.