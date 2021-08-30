Мэйтланд-Найлс объявил, что хочет уйти из "Арсенал"

Эйнсли Мэйтланд-Найлс Полузащитник "Арсенала" Эйнсли Мэйтланд-Найлс обратился к социальным сетям с призывом отпустить его из клуба.

По информации Daily Mirror, накануне вечером "Арсеналу" поступило предложение от "Эвертона" об аренде Мэйтланд-Найлса до конца сезона с опцией выкупа.

Однако "канониры" ответили отказом, а самому Эйнсли, которым также интересовались "Кристал Пэлас", "Бернли" и "Ньюкасл", сказали, что хотят сохранить его в клубе.

Своим решением "Арсенал" сильно расстроил 23-летнего англичанина, который в трех первых матчах нового сезона Премьер-Лиги сыграл только 19 минут.

"Я лишь хочу уйти туда, где буду желанным и где буду играть", — написал Мэйтланд-Найлс в инстаграме, дополнив свое сообщение тремя плачущими смайликами.


Метки Арсенал, Мэйтланд-Найлс, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 30.08.2021 18:00

Количество просмотров Просмотров: 1101

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Последние комментарии:




  1. liverbro 30.08.2021 18:45 # liverbro
    Обратись к клубу своему,нах ты в соц сети пишешь дурачок

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  2. stamford-bridge 30.08.2021 18:35 # stamford-bridge
    кому нах нужен лавочник последней тимы АПЛ?
    разве что в чемпионшип или РПЛ

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  3. toledo 30.08.2021 18:33 # toledo
    год назад волки 20-ку за бездаря предлагали, даунич на артете за каким-то хуем его оставил

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