Мэйтланд-Найлс объявил, что хочет уйти из "Арсенал"
Полузащитник "Арсенала" Эйнсли Мэйтланд-Найлс обратился к социальным сетям с призывом отпустить его из клуба.
По информации Daily Mirror, накануне вечером "Арсеналу" поступило предложение от "Эвертона" об аренде Мэйтланд-Найлса до конца сезона с опцией выкупа.
Однако "канониры" ответили отказом, а самому Эйнсли, которым также интересовались "Кристал Пэлас", "Бернли" и "Ньюкасл", сказали, что хотят сохранить его в клубе.
Своим решением "Арсенал" сильно расстроил 23-летнего англичанина, который в трех первых матчах нового сезона Премьер-Лиги сыграл только 19 минут.
"Я лишь хочу уйти туда, где буду желанным и где буду играть", — написал Мэйтланд-Найлс в инстаграме, дополнив свое сообщение тремя плачущими смайликами.
30.08.2021 18:00
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Обратись к клубу своему,нах ты в соц сети пишешь дурачок
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кому нах нужен лавочник последней тимы АПЛ?
разве что в чемпионшип или РПЛ
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год назад волки 20-ку за бездаря предлагали, даунич на артете за каким-то хуем его оставил
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