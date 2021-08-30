Диалло останется в "Юнайтед", но Джеймс может уйти

"Манчестер Юнайтед" готов отпустить вингера Даниэля Джеймса в аренду, но Амад Диалло теперь останется.

19-летний Диалло должен был совершить командировку в "Фейеноорд" до конца 2021/22, однако на днях Амад получил травму бедра на тренировке.



Как сообщает Sky Sports, Диалло пропустит около шести недель, но этого оказалось достаточно, чтобы арендная сделка сорвалась.



Таким образом Диалло останется в "Юнайтед", а уйти в аренду может 23-летний Джеймс, который появился в стартовом составе "красных дьяволов" на матч Премьер-Лиги против "Вулверхэмптона" накануне.



Главным претендентом на Даниэля считается "Лидс", который был близок к его покупке в 2019 году.