Диалло останется в "Юнайтед", но Джеймс может уйти
"Манчестер Юнайтед" готов отпустить вингера Даниэля Джеймса в аренду, но Амад Диалло теперь останется.
19-летний Диалло должен был совершить командировку в "Фейеноорд" до конца 2021/22, однако на днях Амад получил травму бедра на тренировке.
Как сообщает Sky Sports, Диалло пропустит около шести недель, но этого оказалось достаточно, чтобы арендная сделка сорвалась.
Таким образом Диалло останется в "Юнайтед", а уйти в аренду может 23-летний Джеймс, который появился в стартовом составе "красных дьяволов" на матч Премьер-Лиги против "Вулверхэмптона" накануне.
Главным претендентом на Даниэля считается "Лидс", который был близок к его покупке в 2019 году.
30.08.2021 17:00
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Последние комментарии:
Оба абсолютно безполезны.
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Джеймс к сожалению не прогрессирует. Лучше дать шансы другим молодым футболистам.
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