Диалло останется в "Юнайтед", но Джеймс может уйти

Даниэль Джеймс "Манчестер Юнайтед" готов отпустить вингера Даниэля Джеймса в аренду, но Амад Диалло теперь останется.

19-летний Диалло должен был совершить командировку в "Фейеноорд" до конца 2021/22, однако на днях Амад получил травму бедра на тренировке.

Как сообщает Sky Sports, Диалло пропустит около шести недель, но этого оказалось достаточно, чтобы арендная сделка сорвалась.

Таким образом Диалло останется в "Юнайтед", а уйти в аренду может 23-летний Джеймс, который появился в стартовом составе "красных дьяволов" на матч Премьер-Лиги против "Вулверхэмптона" накануне.

Главным претендентом на Даниэля считается "Лидс", который был близок к его покупке в 2019 году.


Метки Джеймс, Диалло, Манчестер Юнайтед, травмы

Автор mihajlo   

Дата 30.08.2021 17:00

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  1. mancunia-planet 30.08.2021 17:27 # mancunia-planet
    Оба абсолютно безполезны.

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  2. empry 30.08.2021 17:12 # empry
    Джеймс к сожалению не прогрессирует. Лучше дать шансы другим молодым футболистам.

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