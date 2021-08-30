Хассельбайнк уверен, что "Челси" поборется за титу
Бывший нападающий "Челси" Джими Флойд Хассельбайнк уверен, что в этом сезоне "синие" будут сражаться за победу в Премьер-Лигу.
В минувшую субботу "Челси" удалось добыть ничью 1:1 в гостях у "Ливерпуля", половину матча играя вдесятером.
Хассельбайнк чувствует, что этот тяжелый матч может стать отправной точкой для подопечных Томаса Тухеля, чтобы побороться за самый важный трофей.
"Второй тайм против "Ливерпуля" скажет и даст Тухелю больше, чем матч против "Арсенала", где они сыграли хорошо".
"Если бы предложили ему очко перед выездом на "Энфилд", он бы согласился. Это то, что необходимо, чтобы стать чемпионами. Особенно когда ты играешь вдесятером".
"Команда продемонстрировала огромную сплоченность, они набрали хороший ход. Они в гонке", — сообщил Хассельбайнк Sky Sports.
30.08.2021 16:00
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А получит бибу понюхать от шейхов
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Хахахахахах титу ХОСЕПА)))))
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За 2 чая
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в оригинале было написано "пипу", Мижухло ошибся
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опять байтит михайло
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