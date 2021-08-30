"Ливерпуль" лишится своего трансферного гуру

Спортивный директор "Ливерпуля" Майкл Эдвардс уведомил руководство о своем намерении покинуть клуб в конце этого сезона.

Эдвардс прибыл в "Ливерпуль" в 2011 году в качестве аналитика, а в своей нынешней должности трудится с ноября 2016.



Майкл заслужил репутацию трансферного гуру, приняв самое непосредственное участие в формировании состава команды Юргена Колппа.



За время работы спортивным директором "красных" Эдвардс привел в клуб таких звезд, как Виргил Ван Дейк, Мохамед Салах, Фабиньо, Алиссон, Энди Робертсон, а также многих других. Выгодная продажа Филиппе Коутиньо в "Барселону" — это тоже дело рук Майкла.



Однако всему приходит конец, и Эдвардс, как утверждает The Athletic, не собирается продлевать свой истекающий в июне 2022 контракт.



Пока окончательное решение не принято, и "Ливерпуль" еще не потерял надежду уговорить Эдвардса остаться, однако "красные" уже готовы к тому, что дело Майкла продолжит его ассистент Джулиан Уорд, чья роль в клубе становится все более заметной.