Диаш связал свое будущее с "Сити" до 2027 года

Рубен Диаш Защитник "Манчестер Сити" Рубен Диаш заключил со своим клубом новый шестилетний контракт.

Диаш присоединился к "Сити" только год назад, будучи купленным у "Бенфики" за 65 миллионов фунтов.

Рубен блестяще провел свой дебютный английский сезон, сформировав надежную связку в центре обороны "горожан" с Джоном Стоунсом.

24-летний португалец помог "Сити" завоевать титул Премьер-Лиги и Кубок Англии, а также достичь финала Лиги Чемпионов.

При этом сам Диаш был признан лучшим игроком сезона по версии Премьер-Лиги и Игроком Года по версии Ассоциации пишущих о футболе журналистов.

Своей игрой Рубен заслужил новую сделку на улучшенных условиях и теперь сможет задержаться на "Этихад" до 2027 года.

"Я очень рад заключить новый контракт. Я наслаждаюсь каждой минутой "Сити" с момента своего перехода в прошлом году. Игра за "Сити" превзошла все мои ожидания, и для меня абсолютное удовольствие быть частью такой невероятной команды".

"Также я бы хотел поблагодарить Пепа и тренерский штаб за то, что они помогли мне прибавить как игроку и продолжали подстегивать меня".

"Для меня было невероятно стать частью команды, которая добилась столь многого в прошлом сезоне. Все мы хотим еще больше. Теперь я просто хочу сыграть свою роль в развитии нашего успеха в этом сезоне и последующих", — сообщил Диаш.


Метки Диаш, контракты, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 30.08.2021 12:40

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Последние комментарии:




  1. isidro 30.08.2021 12:59 # isidro
    Так Пепка только до 23-го, а дальше что, неопределенность? Зря подписался на это голубое рабство

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  2. liverpyl 30.08.2021 12:53 # liverpyl
    КОРОЛЬ!!!

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  3. true-manc 30.08.2021 12:44 # true-manc
    КОРОЛЬ!!!

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