Роналду прошел медобследование и готов к подписанию контракта с МЮ

Криштиану Роналду Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду прошел медобследование в преддверии своего воссоединения с "Манчестер Юнайтед".

В минувшую пятницу "Юнайтед" объявил, что достиг договоренности с "Ювентусом" насчет приобретения Роналду, хотя всего 24 часами ранее казалось, что Криштиану присоединится к "Манчестер Сити".

После победы 0:1 над "Вулверхэмптоном" накануне главный тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер рассказал, что сторонам все еще нужно уладить некоторые детали.

И вот сейчас Sky Sports сообщает, что на выходных Роналду прошел медобследование в Лиссабоне. Теперь Криштиану лишь остается подписать двухлетний контракт, условия которого уже согласованы с "Юнайтед".

36-летний португалец обойдется "дьяволам" в 15 миллионов евро (12.9 млн. фунтов). Еще 8 млн. евро (6.9 млн. фунтов) будут прописаны в виде бонусов.

Таким образом, у "Юнайтед" достаточно времени, чтобы оформить трансфер Роналду в срок до трансферного дедлайна во вторник вечером. А повторный дебют Криштиану за клуб состоится в домашнем матче Премьер-лиги против "Ньюкасла" 11 августа.


Метки Манчестер Юнайтед, Роналду, Ювентус

Автор mihajlo   

Дата 30.08.2021 12:00

Количество просмотров Просмотров: 1320

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. vovandersar 30.08.2021 12:25 # vovandersar
    Еее! Кришти, покажи салагам мастер-класс!
    Санчо, Рэш, Гринвуд +10 к скиллу)
    Ждём 11ое.

    (ответить)

  2. bangladesh 30.08.2021 12:21 # bangladesh
    11 августа, 2022 года походу заебемся ждать...

    (ответить)

  3. jirrort 30.08.2021 12:01 # jirrort
    О боже мой ,да всем насрать на эту модель...

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: