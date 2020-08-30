Роналду прошел медобследование и готов к подписанию контракта с МЮ
Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду прошел медобследование в преддверии своего воссоединения с "Манчестер Юнайтед".
В минувшую пятницу "Юнайтед" объявил, что достиг договоренности с "Ювентусом" насчет приобретения Роналду, хотя всего 24 часами ранее казалось, что Криштиану присоединится к "Манчестер Сити".
После победы 0:1 над "Вулверхэмптоном" накануне главный тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер рассказал, что сторонам все еще нужно уладить некоторые детали.
И вот сейчас Sky Sports сообщает, что на выходных Роналду прошел медобследование в Лиссабоне. Теперь Криштиану лишь остается подписать двухлетний контракт, условия которого уже согласованы с "Юнайтед".
36-летний португалец обойдется "дьяволам" в 15 миллионов евро (12.9 млн. фунтов). Еще 8 млн. евро (6.9 млн. фунтов) будут прописаны в виде бонусов.
Таким образом, у "Юнайтед" достаточно времени, чтобы оформить трансфер Роналду в срок до трансферного дедлайна во вторник вечером. А повторный дебют Криштиану за клуб состоится в домашнем матче Премьер-лиги против "Ньюкасла" 11 августа.
30.08.2021 12:00
Просмотров: 1320
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Еее! Кришти, покажи салагам мастер-класс!
Санчо, Рэш, Гринвуд +10 к скиллу)
Ждём 11ое.
(ответить)
11 августа, 2022 года походу заебемся ждать...
(ответить)
О боже мой ,да всем насрать на эту модель...
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий