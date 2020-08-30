Роналду прошел медобследование и готов к подписанию контракта с МЮ

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду прошел медобследование в преддверии своего воссоединения с "Манчестер Юнайтед".

В минувшую пятницу "Юнайтед" объявил, что достиг договоренности с "Ювентусом" насчет приобретения Роналду, хотя всего 24 часами ранее казалось, что Криштиану присоединится к "Манчестер Сити".



После победы 0:1 над "Вулверхэмптоном" накануне главный тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер рассказал, что сторонам все еще нужно уладить некоторые детали.



И вот сейчас Sky Sports сообщает, что на выходных Роналду прошел медобследование в Лиссабоне. Теперь Криштиану лишь остается подписать двухлетний контракт, условия которого уже согласованы с "Юнайтед".



36-летний португалец обойдется "дьяволам" в 15 миллионов евро (12.9 млн. фунтов). Еще 8 млн. евро (6.9 млн. фунтов) будут прописаны в виде бонусов.



Таким образом, у "Юнайтед" достаточно времени, чтобы оформить трансфер Роналду в срок до трансферного дедлайна во вторник вечером. А повторный дебют Криштиану за клуб состоится в домашнем матче Премьер-лиги против "Ньюкасла" 11 августа.