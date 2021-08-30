Невилл: "Эллиотт сыграл великолепно против "Челси"

Харви Эллиотт Эксперт Sky Sports Гари Невилл выразил свое восхищение от игры полузащитника "Ливерпуля" Харви Эллиотта против "Челси" (1:1).

С лучшей стороны проявив себя против "Бернли", 18-летний Эллиотт сохранил место в стартовом составе "Ливерпуля" на субботний матч Премьер-Лиги на "Энфилде".

Харви сыграл все 90 минут против "Челси" и произвел сильное впечатление на Невилла тем, как взаимодействовал в полузащите с Фабиньо и Джорданом Хендерсоном.

"Он был великолепен. Он был уверен в себе, его первые несколько касаний были выдающимися, он слегка добавил резкости полузащите "Ливерпуля".

"Когда он получал мяч, я чувствовал, что сейчас может что-нибудь произойти. Казалось, что он пытается что-то создать и готов рисковать".

"Он провел действительно хороший матч. Это его второй выход в старте в рамках Премьер-Лиги, и я впервые увидел его своими глазами. Это была великолепная игра", — сообщил Невилл в эфире.


Метки Ливерпуль, Невилл, Челси, Эллиотт

Автор mihajlo   

Дата 30.08.2021 11:00

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  1. alexomck 30.08.2021 11:19 # alexomck
    с хендерсоном не очень, либо кэпа, либо мане бесполезного убрать, если щеглу слева норм.

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  2. electric 30.08.2021 11:11 # electric
    КНЯЗЬ!!!

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