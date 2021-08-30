Невилл: "Эллиотт сыграл великолепно против "Челси"

Эксперт Sky Sports Гари Невилл выразил свое восхищение от игры полузащитника "Ливерпуля" Харви Эллиотта против "Челси" (1:1).

С лучшей стороны проявив себя против "Бернли", 18-летний Эллиотт сохранил место в стартовом составе "Ливерпуля" на субботний матч Премьер-Лиги на "Энфилде".



Харви сыграл все 90 минут против "Челси" и произвел сильное впечатление на Невилла тем, как взаимодействовал в полузащите с Фабиньо и Джорданом Хендерсоном.



"Он был великолепен. Он был уверен в себе, его первые несколько касаний были выдающимися, он слегка добавил резкости полузащите "Ливерпуля".



"Когда он получал мяч, я чувствовал, что сейчас может что-нибудь произойти. Казалось, что он пытается что-то создать и готов рисковать".



"Он провел действительно хороший матч. Это его второй выход в старте в рамках Премьер-Лиги, и я впервые увидел его своими глазами. Это была великолепная игра", — сообщил Невилл в эфире.