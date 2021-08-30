Рой Кин считает, что Фред не годится для "Юнайтед"

Легенда "Манчестер Юнайтед" Рой Кин считает, что полузащитник Фред не соответствует уровню "красных дьяволов".

В воскресенье Фред помог "Юнайтед" одержать победу 0:1 над "Вулверхэмптоном", однако на протяжении большей части матча "волки" доминировали в центре поля и играли опаснее.



По мнению Кина, 28-летний бразилец просто не годится для "Юнайтед". Впрочем, другие опорники "дьяволов" тоже не вызывают восторга у Кина.



"Когда кто-то играет в полузащите большого клуба, ты должен снять шляпу перед этим игроком и признать, что он хорошо подключается в атаку, хорошо обороняется, может забить или хорош в чем-нибудь другом... Ничего этого я не вижу у Фреда".



"Думаю, у Мактоминея есть шанс стать подходящим игроком. Матич... Разве кто-нибудь из них прошел бы в состав "Манчестер Сити"? А "Ливерпуля" или "Челси"? Я не представляю этого".



"Думаю, именно в этой зоне они слабее всего. И все равно я знаю, что сегодня Фреда будут хвалить — все, за исключением голкипера", — сообщил Кин в эфире Sky Sports.