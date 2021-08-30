Рой Кин считает, что Фред не годится для "Юнайтед"

Фред Легенда "Манчестер Юнайтед" Рой Кин считает, что полузащитник Фред не соответствует уровню "красных дьяволов".

В воскресенье Фред помог "Юнайтед" одержать победу 0:1 над "Вулверхэмптоном", однако на протяжении большей части матча "волки" доминировали в центре поля и играли опаснее.

По мнению Кина, 28-летний бразилец просто не годится для "Юнайтед". Впрочем, другие опорники "дьяволов" тоже не вызывают восторга у Кина.

"Когда кто-то играет в полузащите большого клуба, ты должен снять шляпу перед этим игроком и признать, что он хорошо подключается в атаку, хорошо обороняется, может забить или хорош в чем-нибудь другом... Ничего этого я не вижу у Фреда".

"Думаю, у Мактоминея есть шанс стать подходящим игроком. Матич... Разве кто-нибудь из них прошел бы в состав "Манчестер Сити"? А "Ливерпуля" или "Челси"? Я не представляю этого".

"Думаю, именно в этой зоне они слабее всего. И все равно я знаю, что сегодня Фреда будут хвалить — все, за исключением голкипера", — сообщил Кин в эфире Sky Sports.


Метки Кин, Манчестер Юнайтед, Фред

Автор mihajlo   

Дата 30.08.2021 09:00

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  1. kagawa 30.08.2021 09:40 # kagawa
    Да, это очевидно.
    Фред - немощ

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  2. empry 30.08.2021 09:30 # empry
    Капитан Очевидность. Как только у МЮ появится свой Канте, то команда начнет реально претендовать на чемпионство. А пока центр нередко проходной двор и никакие Роналду и Санчо тут не помогут.

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  3. nagibator112 30.08.2021 09:14 # nagibator112
    Императоры !!!

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