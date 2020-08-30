Сульшер назвал дату дебюта Роналду

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер подтвердил, что надеется задействовать нападающего Криштиану Роналду уже в следующем матче.

В минувшую пятницу "Юнайтед" объявил о достигнутой договоренности с "Ювентусом" насчет приобретения Роналду, однако Криштиану пока не подписал контракт с "красными дьяволами".



После победы 0:1 над "Вулверхэмптоном" в воскресенье Сульшер сообщил, что трансфер Роналду все еще находится в процессе оформления. Повторный дебют Криштиану за клуб состоится после международного перерыва.



"Надеюсь, он сыграет против "Ньюкасла" (11 сентября). Мы работаем над тем, чтобы окончательно оформить переход. Он особенный парень — или уже мужчина. Когда я играл с ним, он был мальчишкой. Конечно, мы хотим довести начатое до конца".



"Конечно, игроки в восхищении. Некоторые из них выступали с ним за сборную. Вы видели фанатов — они тоже в восхищении. Это то, что он делает. Он особенный игрок", — сообщил Сульшер BBC.



Также Оле Гуннар подтвердил, что собирается использовать 36-летнего португальца в качестве центрального нападающего.



"Он прогрессировал как игрок. Он поиграл на правом фланге, на левом фланге, по центру. В данный момент он определенно является центральным нападающим".



"Однако будут матчи, когда мы будем играть в два нападающих, в три нападающих".



"Я хочу, чтобы он был в штрафной, забивал голы... Каждый, кто болеет за "Манчестер Юнайтед", хотел, чтобы это произошло, но важнее всего, что сам Криштиану этого захотел", — сообщил Сульшер Sky Sports.