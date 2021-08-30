Сунесс: "Погба мог сломать ему ногу"
Эксперт Sky Sports Грэм Сунесс подверг критике полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба за опасную игру против Рубена Невеша.
Единственный гол в воскресном матче Премьер-Лиги на "Молинью" "красные дьяволы" забили после того, как Погба помог своей команде отобрать мяч у Невеша.
Сам Поль уверяет, что даже не задел Рубена, хотя тот утверждает обратное. В этой ситуации Сунесс занимает сторону португальца и удивляется решению рефери Майка Дина.
"Погба мог сломать ему ногу. Он совершенно не добрался до мяча. Он добрался до чужой голени и щитка".
"У рефери был прекрасный обзор — он находился в двух метрах. Сразу упал Невеш или не сразу, это несущественно. Он мог сломать ему ногу".
"Рефери решил, что это не фол. Это непостижимо для каждого, кто хоть что-нибудь понимает в футболе. Рефери был в двух метрах", — сообщил Сунесс в эфире.
30.08.2021 07:00
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Последние комментарии:
Судья не свистнул значит фола не было. Расходимся
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Дин отсудил отвратительно. Локтями по лицу волки работали весь первый тайм - хоть бы раз свистнул. Погба не удалил. Потом Моутинью наработал на красную своими фолами но не получил даже желтой. я так и не понял почему он футбольный матч судил как регбийный.
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фол был, пофиг что там Невеш изображал. Дин в глаза добился, по итогу волки 1 балла в таблице недосчитались.
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