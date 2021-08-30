Сунесс: "Погба мог сломать ему ногу"

Поль Погба и Рубен Невеш Эксперт Sky Sports Грэм Сунесс подверг критике полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба за опасную игру против Рубена Невеша.

Единственный гол в воскресном матче Премьер-Лиги на "Молинью" "красные дьяволы" забили после того, как Погба помог своей команде отобрать мяч у Невеша.

Сам Поль уверяет, что даже не задел Рубена, хотя тот утверждает обратное. В этой ситуации Сунесс занимает сторону португальца и удивляется решению рефери Майка Дина.

"Погба мог сломать ему ногу. Он совершенно не добрался до мяча. Он добрался до чужой голени и щитка".

"У рефери был прекрасный обзор — он находился в двух метрах. Сразу упал Невеш или не сразу, это несущественно. Он мог сломать ему ногу".

"Рефери решил, что это не фол. Это непостижимо для каждого, кто хоть что-нибудь понимает в футболе. Рефери был в двух метрах", — сообщил Сунесс в эфире.


Метки Вулверхэмптон, Манчестер Юнайтед, Невеш, Погба, Сунесс

Автор mihajlo   

Дата 30.08.2021 07:00

Количество просмотров Просмотров: 831

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. amator 30.08.2021 08:00 # amator
    Судья не свистнул значит фола не было. Расходимся

    (ответить)

  2. insomniac 30.08.2021 07:52 # insomniac
    Дин отсудил отвратительно. Локтями по лицу волки работали весь первый тайм - хоть бы раз свистнул. Погба не удалил. Потом Моутинью наработал на красную своими фолами но не получил даже желтой. я так и не понял почему он футбольный матч судил как регбийный.

    (ответить)

  3. alexomck 30.08.2021 07:34 # alexomck
    фол был, пофиг что там Невеш изображал. Дин в глаза добился, по итогу волки 1 балла в таблице недосчитались.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: