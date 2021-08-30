Сунесс: "Погба мог сломать ему ногу"

Эксперт Sky Sports Грэм Сунесс подверг критике полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба за опасную игру против Рубена Невеша.

Единственный гол в воскресном матче Премьер-Лиги на "Молинью" "красные дьяволы" забили после того, как Погба помог своей команде отобрать мяч у Невеша.



Сам Поль уверяет, что даже не задел Рубена, хотя тот утверждает обратное. В этой ситуации Сунесс занимает сторону португальца и удивляется решению рефери Майка Дина.



"Погба мог сломать ему ногу. Он совершенно не добрался до мяча. Он добрался до чужой голени и щитка".



"У рефери был прекрасный обзор — он находился в двух метрах. Сразу упал Невеш или не сразу, это несущественно. Он мог сломать ему ногу".



"Рефери решил, что это не фол. Это непостижимо для каждого, кто хоть что-нибудь понимает в футболе. Рефери был в двух метрах", — сообщил Сунесс в эфире.