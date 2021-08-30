"Норвич" арендовал Матиаса Норманна

"Норвич" взял в аренду до конца сезона полузащитника "Ростова" и сборной Норвегии Матиаса Норманна.

25-летний Норманн взял на "Кэрроу Роуд" 16-й номер, а "канарейки" получили опцию выкупа Матиаса по окончании сезона 2021/22.



Норманн выступал за "Ростов" с января 2019, за это время сыграв 52 матча и забив два гола.



Стоит отметить, что это уже вторая попытка Матиаса проявить себя в Англии. С 2017 года и до своего отъезда в Россию норвежец принадлежал "Брайтону", за который он, правда, так и не сыграл.



"Я полузащитник оборонительного плана, мне нравится бороться, отбирать мяч и использовать свое тело. Мне нравится владеть мячом и пытаться диктовать игру. Думаю, теперь я готов к этому уровню, и я предвкушаю этот вызов", — сообщил Норманн.