"Норвич" арендовал Матиаса Норманна

Матиас Норманн "Норвич" взял в аренду до конца сезона полузащитника "Ростова" и сборной Норвегии Матиаса Норманна.

25-летний Норманн взял на "Кэрроу Роуд" 16-й номер, а "канарейки" получили опцию выкупа Матиаса по окончании сезона 2021/22.

Норманн выступал за "Ростов" с января 2019, за это время сыграв 52 матча и забив два гола.

Стоит отметить, что это уже вторая попытка Матиаса проявить себя в Англии. С 2017 года и до своего отъезда в Россию норвежец принадлежал "Брайтону", за который он, правда, так и не сыграл.

"Я полузащитник оборонительного плана, мне нравится бороться, отбирать мяч и использовать свое тело. Мне нравится владеть мячом и пытаться диктовать игру. Думаю, теперь я готов к этому уровню, и я предвкушаю этот вызов", — сообщил Норманн.


Метки аренда, Норвич, Норманн, Ростов, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 30.08.2021 00:05

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  1. hammersmith 30.08.2021 00:58 # hammersmith
    Сын Хосе Моура

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  2. ensiferum 30.08.2021 00:52 # ensiferum
    Использовать своё тело? лол. Укрывать мяч корпусом или использовать корпус, м.б.?

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  3. red-devil-4ever 30.08.2021 00:18 # red-devil-4ever
    Болтаться в подвале АПЛ наверно и то лучше чем российская лига чудес

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