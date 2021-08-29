Погба: "Я не дотронулся до Невеша"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба заявил, что даже не дотронулся Рубена Невеша из "Вулверхэмптона" перед голом Мейсона Гринвуда.

Судьбу воскресного матча на "Молинью" решил единственный гол Гринвуда на 80-й минуте. "Юнайтед" провел результативную атаку после того, как Погба сыграл в отборе против Невеша, оставшегося лежать на газоне.



Игроки домашней команды пытались апеллировать к рефери насчет фола на Рубене, однако Поль уверяет, что он здесь не при чем.



"Я не дотронулся до него. Это Премьер-Лига, это было единоборство 50 на 50, и здесь такое случается каждый уикенд. Мы отобрали мяч и забили гол", — сообщил Погба Sky Sports.



А вот Невеш с этим мнением не согласился.



"Каждый это видел, каждый видел мою ногу. Мы проводили встречи с рефери насчет VAR, и я не понимаю, почему здесь фол не зафиксировали".



"Перед стартом сезона рефери говорили, что будут обращать внимание на контакт — если контакт был достаточным, они будут свистеть фол. Я показал им свою ногу".



"Думаю, поскольку перед голом "Саутгемптона" в их предыдущем матче фол не был зафиксирован (на Бруну Фернандеше), здесь они поступили наоборот. Я показал свою ногу рефери, я показал ее ассистенту рефери, и здесь нечего добавить".



"После матча рефери сказал: "Вы оба шли на мяч". Я ответил: "Да, мы оба пошли на мяч, но это я до него добрался". Это был фол, явный фол", — заявил Невеш.