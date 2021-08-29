Невилл увидел у "Челси" признаки чемпиона

Челси Эксперт Sky Sports Гари Невилл считает, что "Челси" продемонстрировал признаки чемпиона в ничейном матче против "Ливерпуля" (1:1).

Половину субботнего матча на "Энфилде" действуя вдесятером, "Челси" смог сохранить ничью. Невилл уверен, что "синие" могут гордиться собой.

"Это был абсолютно блестящий матч. До матча мы думали, что это будет гораздо более серьезное испытание для "Челси", нежели против "Арсенала", но они покидают "Энфилд" с уверенностью в себе".

"Они очень хорошо играли в первом тайме и сдерживали "Ливерпуль", который тоже был очень хорош, однако во втором тайме "Челси" продемонстрировал стойкость, которая присуща чемпионским командам. Они далеки от титула, но они показали соответствующие признаки", — сообщил Невилл в эфире.


Метки Ливерпуль, Невилл, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 29.08.2021 22:00

Количество просмотров Просмотров: 1431

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. ganinilyha 29.08.2021 22:48 # ganinilyha
    Только Лукаку как мешок

    (ответить)

  2. chelsiukpro 29.08.2021 22:39 # chelsiukpro
    Это правда... но колбасники с этим не согласны!

    (ответить)

  3. yxaxaxaxaxa 29.08.2021 22:29 # yxaxaxaxaxa
    3 тура , разговоры о чемпионстве , угу ага , с таким же успехом можно пернуть в лужу и определить чемпиона

    (ответить)

  4. chelsiukpro 29.08.2021 22:20 # chelsiukpro
    Это правда! И М П Е Р А Т О Р Ы!

    (ответить)

  5. jirrort 29.08.2021 22:05 # jirrort
    Это правда

    (ответить)

  6. alexander-arnold 29.08.2021 22:05 # alexander-arnold
    Так надо не демонстрировать признаки, а становиться чемпионами, лолита манковская

    (ответить)

  7. murderface616 29.08.2021 22:04 # murderface616
    И М П Е Р А Т О Р Ы!!!

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: