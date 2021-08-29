Невилл увидел у "Челси" признаки чемпиона

Эксперт Sky Sports Гари Невилл считает, что "Челси" продемонстрировал признаки чемпиона в ничейном матче против "Ливерпуля" (1:1).

Половину субботнего матча на "Энфилде" действуя вдесятером, "Челси" смог сохранить ничью. Невилл уверен, что "синие" могут гордиться собой.



"Это был абсолютно блестящий матч. До матча мы думали, что это будет гораздо более серьезное испытание для "Челси", нежели против "Арсенала", но они покидают "Энфилд" с уверенностью в себе".



"Они очень хорошо играли в первом тайме и сдерживали "Ливерпуль", который тоже был очень хорош, однако во втором тайме "Челси" продемонстрировал стойкость, которая присуща чемпионским командам. Они далеки от титула, но они показали соответствующие признаки", — сообщил Невилл в эфире.