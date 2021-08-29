Кин: "Такое впечатление, что МЮ играл где-то в России посреди недели"

Бывший капитан "Манчестер Юнайтед" Рой Кин раскритиковал игру "красных дьяволов" в победном матче против "Вулверхэмптона".

Несмотря на то, что "Юнайтед" удалось вырвать победу 0:1 на "Молинью" благодаря позднему голу Мейсона Гринвуда, "дьяволы" произвели удручающее впечатление своей игрой.



Кин даже шутит, что такой невзрачный футбол может отпугнуть Криштиану Роналду от подписания контракта с "Юнайтед".



"Он полагаются только на свой талант, просто думая, что этого будет достаточно для победы в матче".



"Такое впечатление, что они проводили матч в еврокубках где-то в России, вернулись в четверг утром, и у них просто нет сил".



"Они все равно создают моменты, так что "Юнайтед" все равно опасен. Но в целом они выглядят вяло. Игроки не делают свою работу, они легко теряют мяч, в их игре нет энергии, никто не бежит без мяча. Как будто они пинают мяч во дворе".



"Надеюсь, Роналду это не смотрит, потому что иначе он откажется от сделки. Это единственное, насчет чего я переживаю. Это было недостаточно хорошо", — сообщил Кин во время прямой трансляции на Sky Sports.