"Юнайтед" вырвал победу у "Вулверхэмптона"

"Юнайтед" одержал тяжелейшую победу в гостях у "Вулверхэмптона" благодаря позднему голу Мейсона Гринвда — 0:1.

Стартовый состав "волков" не изменился относительно поражения 0:1 от "Тоттенхэма" неделю назад.



Главный тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер впервые выпустил в старте Рафаэля Варана и Джейдона Санчо. Эти двое и Даниэль Джеймс заменили Виктора Линделефа, Неманью Матича и Антони Мартиаля.



Матч на "Молинью" начался с двух опаснейший контратак хозяев, но удар Рауля Хименеса был отражен Давидом Де Хеа, а Франсишку Тринкау не позволил отличиться Аарон Ван-Биссака, не пустивший мяч в пустые ворота.



"Вулверхэмптон" продолжил диктовать игру, а "Юнайтед" просто нечем было ответить — впереди у гостей совершенно ничего не клеилось.



Вскоре "волки" создали еще пару опасных моментов, но Рубен Невеш и Ромен Саисс не попали по воротам.



"Дьяволы" до перерыва огрызнулись лишь ударом Мейсона Гринвуда рядом с углом ворот и незасчитанным голом Бруну Фернандеша. Португалец принял мяч в штрафной после длинного заброса и поразил ворота, но — офсайд.



Второй тайм начался в невысоком темпе. Гости, как показалось, подтянули игру в обороне, но с атакой у них по-прежнему была беда.



Сделав паузу, "волки" вновь принялись создавать моменты, но Франсишку Тринкау, завершая контратаку, пробил мимо, а два удара Саисса в упор после розыгрыша углового были отражены Де Хеа.



Ближе к окончанию матча "Юнайтед" чуть пришел в себя, а на 80-й минуте даже открыл счет. Варан пасом нашел Гринвуда на правом фланге, откуда Мейсон ворвался в штрафную, избавился от опекуна и пробил под рукой голкипера — 0:1.



У хозяев уже не осталось ни физических, ни моральных сил, чтобы пойти за ответным голом. Концовка сложилась безмятежно для "дьяволов".



"Вулверхэмптон" сыграл отлично и создал уйму моментов, однако "волки" поплатились за нулевую реализацию моментов в третьем матче подряд. "Юнайтед" обязан благодарить за три очка не только Гринвуда, но и Де Хеа, который несколько раз по-настоящему спас свою команду.



"Вулверхэмптон" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче