"Юнайтед" вырвал победу у "Вулверхэмптона"
"Юнайтед" одержал тяжелейшую победу в гостях у "Вулверхэмптона" благодаря позднему голу Мейсона Гринвда — 0:1.
Стартовый состав "волков" не изменился относительно поражения 0:1 от "Тоттенхэма" неделю назад.
Главный тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер впервые выпустил в старте Рафаэля Варана и Джейдона Санчо. Эти двое и Даниэль Джеймс заменили Виктора Линделефа, Неманью Матича и Антони Мартиаля.
Матч на "Молинью" начался с двух опаснейший контратак хозяев, но удар Рауля Хименеса был отражен Давидом Де Хеа, а Франсишку Тринкау не позволил отличиться Аарон Ван-Биссака, не пустивший мяч в пустые ворота.
"Вулверхэмптон" продолжил диктовать игру, а "Юнайтед" просто нечем было ответить — впереди у гостей совершенно ничего не клеилось.
Вскоре "волки" создали еще пару опасных моментов, но Рубен Невеш и Ромен Саисс не попали по воротам.
"Дьяволы" до перерыва огрызнулись лишь ударом Мейсона Гринвуда рядом с углом ворот и незасчитанным голом Бруну Фернандеша. Португалец принял мяч в штрафной после длинного заброса и поразил ворота, но — офсайд.
Второй тайм начался в невысоком темпе. Гости, как показалось, подтянули игру в обороне, но с атакой у них по-прежнему была беда.
Сделав паузу, "волки" вновь принялись создавать моменты, но Франсишку Тринкау, завершая контратаку, пробил мимо, а два удара Саисса в упор после розыгрыша углового были отражены Де Хеа.
Ближе к окончанию матча "Юнайтед" чуть пришел в себя, а на 80-й минуте даже открыл счет. Варан пасом нашел Гринвуда на правом фланге, откуда Мейсон ворвался в штрафную, избавился от опекуна и пробил под рукой голкипера — 0:1.
У хозяев уже не осталось ни физических, ни моральных сил, чтобы пойти за ответным голом. Концовка сложилась безмятежно для "дьяволов".
"Вулверхэмптон" сыграл отлично и создал уйму моментов, однако "волки" поплатились за нулевую реализацию моментов в третьем матче подряд. "Юнайтед" обязан благодарить за три очка не только Гринвуда, но и Де Хеа, который несколько раз по-настоящему спас свою команду.
"Вулверхэмптон" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче
29.08.2021 20:25
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Последние комментарии:
Не смотрел, но осуждаю.
Что на этот раз Сульшер скажет в конце сезона? В старте чемпиона пока без поражений и набираются очки,э там, где раньше терялись
(ответить)
1.Челси
2.МЮ
3.Сити/Тоттенхэм
4.Сити/Тоттенхэм
5.Брайтон
6.Лестер
7.Эвертон
8.Вест Хэм
(ответить)
Достаточно посмотреть эпизод перед голом пораньше. За пол минуты до того, как Погба бросился прямой ногой доставать мяч, который отпустил, Невеш его бортанул на половине поля МЮ. Погба намеренно шёл на жёсткие действия против него, будучи обозлённым. Тут нарушение 100%, вне зависимости попал он ему в ногу или нет.
Источник: http://fapl.ru/posts/88012/
Блять, ну не долбаеб ли))) прям прочитал мысли погба)))
« Тут нарушение 100%, вне зависимости попал он ему в ногу или нет.»
Источник: http://fapl.ru/posts/88012/
У чувака свои правила)))
(ответить)
Сборная России - чемпион мира по пляжному футболу! Россия рулит, Путин молодец!
(ответить)
"Такое впечатление, что они проводили матч в еврокубках где-то в России, вернулись в четверг утром, и у них просто нет сил".
29.08.2021 21:06 #
kos9k
рашка в дерьме, это да
Источник: http://fapl.ru/posts/88013/?c=1
Хохлятская логика, как она есть.
(ответить)
Зарегался чисто для того чтобы написать какой же долбаеб юзер под ником sausage
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3 очка взяли в плохой игре
рон в юве не затащил чемпик, в чемпионате одной команды
его подписание чисто тактический ход и чтоб молодняк с ним опыта набрался
но чемпик не возьмут, факт
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Это ещё без Роналду и Рэшфорда
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Еще 2-3 топ покупки и скам перестанет играть как гавно.
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волкам с такой игрой никак не место в зоне вылета
вроде и игра есть и исполнители но все равно чего-то не хватает
ладно бы один матч, но три подряд
напоминает прошлогодний брайтон
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ЕБАЛ ВАС В РОТ
(ответить)
Самый прикол в том, что тут кукарекают фаны Ливерпуля.))) Сосиска и его пёс.
(ответить)
Фред и Погба два недоразумения, из за которых атака не получает мяч. Что толку от того, что у тебя Роналду, Рэшфорд, Кавани, Санчо и Гринвуд в атаке, когда до них мяч нормально донести не могут.
(ответить)
МЮ как ребёнок богатых родителей, из себя ничего не представляет, но постоянно за уши тянут
(ответить)
походу опять сити на дистанции всех размажет
(ответить)
ясно зато что чемпик мю не возьмет
ни с роном ни без него
(ответить)
Горлум ебаное недоразумение
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Санчо - говнецо какое-то. Неужто 80 лямов в трубу? Такими темпами МЮ скоро догонит Челси по фейловости трансферов.
(ответить)
санчо мертвый
ну а так 3 очка не пахнут
(ответить)
Достаточно посмотреть эпизод перед голом пораньше. За пол минуты до того, как Погба бросился прямой ногой доставать мяч, который отпустил, Невеш его бортанул на половине поля МЮ. Погба намеренно шёл на жёсткие действия против него, будучи обозлённым. Тут нарушение 100%, вне зависимости попал он ему в ногу или нет.
(ответить)
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