"Юнайтед" вырвал победу у "Вулверхэмптона"

Мейсон Гринвуд "Юнайтед" одержал тяжелейшую победу в гостях у "Вулверхэмптона" благодаря позднему голу Мейсона Гринвда — 0:1.

Стартовый состав "волков" не изменился относительно поражения 0:1 от "Тоттенхэма" неделю назад.

Главный тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер впервые выпустил в старте Рафаэля Варана и Джейдона Санчо. Эти двое и Даниэль Джеймс заменили Виктора Линделефа, Неманью Матича и Антони Мартиаля.

Матч на "Молинью" начался с двух опаснейший контратак хозяев, но удар Рауля Хименеса был отражен Давидом Де Хеа, а Франсишку Тринкау не позволил отличиться Аарон Ван-Биссака, не пустивший мяч в пустые ворота.

"Вулверхэмптон" продолжил диктовать игру, а "Юнайтед" просто нечем было ответить — впереди у гостей совершенно ничего не клеилось.

Вскоре "волки" создали еще пару опасных моментов, но Рубен Невеш и Ромен Саисс не попали по воротам.

"Дьяволы" до перерыва огрызнулись лишь ударом Мейсона Гринвуда рядом с углом ворот и незасчитанным голом Бруну Фернандеша. Португалец принял мяч в штрафной после длинного заброса и поразил ворота, но — офсайд.

Второй тайм начался в невысоком темпе. Гости, как показалось, подтянули игру в обороне, но с атакой у них по-прежнему была беда.

Сделав паузу, "волки" вновь принялись создавать моменты, но Франсишку Тринкау, завершая контратаку, пробил мимо, а два удара Саисса в упор после розыгрыша углового были отражены Де Хеа.

Ближе к окончанию матча "Юнайтед" чуть пришел в себя, а на 80-й минуте даже открыл счет. Варан пасом нашел Гринвуда на правом фланге, откуда Мейсон ворвался в штрафную, избавился от опекуна и пробил под рукой голкипера — 0:1.

У хозяев уже не осталось ни физических, ни моральных сил, чтобы пойти за ответным голом. Концовка сложилась безмятежно для "дьяволов".

"Вулверхэмптон" сыграл отлично и создал уйму моментов, однако "волки" поплатились за нулевую реализацию моментов в третьем матче подряд. "Юнайтед" обязан благодарить за три очка не только Гринвуда, но и Де Хеа, который несколько раз по-настоящему спас свою команду.

"Вулверхэмптон" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче


Метки Вулверхэмптон, Манчестер Юнайтед, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 29.08.2021 20:25

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Последние комментарии:




  1. alexander-arnold 29.08.2021 21:25 # alexander-arnold
    Не смотрел, но осуждаю.
    Что на этот раз Сульшер скажет в конце сезона? В старте чемпиона пока без поражений и набираются очки,э там, где раньше терялись

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  2. jirrort 29.08.2021 21:22 # jirrort
    1.Челси
    2.МЮ
    3.Сити/Тоттенхэм
    4.Сити/Тоттенхэм
    5.Брайтон
    6.Лестер
    7.Эвертон
    8.Вест Хэм

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  3. nouserid 29.08.2021 21:22 # nouserid
    Достаточно посмотреть эпизод перед голом пораньше. За пол минуты до того, как Погба бросился прямой ногой доставать мяч, который отпустил, Невеш его бортанул на половине поля МЮ. Погба намеренно шёл на жёсткие действия против него, будучи обозлённым. Тут нарушение 100%, вне зависимости попал он ему в ногу или нет.

    Источник: http://fapl.ru/posts/88012/

    Блять, ну не долбаеб ли))) прям прочитал мысли погба)))

    « Тут нарушение 100%, вне зависимости попал он ему в ногу или нет.»

    Источник: http://fapl.ru/posts/88012/

    У чувака свои правила)))

    (ответить)

  4. sausage 29.08.2021 21:20 # sausage
    Сборная России - чемпион мира по пляжному футболу! Россия рулит, Путин молодец!

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  5. m-ballack 29.08.2021 21:15 # m-ballack
    "Такое впечатление, что они проводили матч в еврокубках где-то в России, вернулись в четверг утром, и у них просто нет сил".


    29.08.2021 21:06 #
    kos9k

    рашка в дерьме, это да

    Источник: http://fapl.ru/posts/88013/?c=1

    Хохлятская логика, как она есть.

    (ответить)

  6. nouserid 29.08.2021 21:08 # nouserid
    Зарегался чисто для того чтобы написать какой же долбаеб юзер под ником sausage

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  7. superperez101 29.08.2021 21:05 # superperez101
    3 очка взяли в плохой игре
    рон в юве не затащил чемпик, в чемпионате одной команды
    его подписание чисто тактический ход и чтоб молодняк с ним опыта набрался
    но чемпик не возьмут, факт

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  8. jonaskanvald 29.08.2021 20:56 # jonaskanvald
    Это ещё без Роналду и Рэшфорда

    (ответить)

  9. gerrard08 29.08.2021 20:52 # gerrard08
    Еще 2-3 топ покупки и скам перестанет играть как гавно.

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  10. superperez101 29.08.2021 20:49 # superperez101
    волкам с такой игрой никак не место в зоне вылета
    вроде и игра есть и исполнители но все равно чего-то не хватает

    ладно бы один матч, но три подряд
    напоминает прошлогодний брайтон

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  11. rentv 29.08.2021 20:49 # rentv
    ЕБАЛ ВАС В РОТ

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  12. sexan 29.08.2021 20:49 # sexan
    Самый прикол в том, что тут кукарекают фаны Ливерпуля.))) Сосиска и его пёс.

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  13. erevansky 29.08.2021 20:48 # erevansky
    Фред и Погба два недоразумения, из за которых атака не получает мяч. Что толку от того, что у тебя Роналду, Рэшфорд, Кавани, Санчо и Гринвуд в атаке, когда до них мяч нормально донести не могут.

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  14. drogba11cool 29.08.2021 20:48 # drogba11cool
    МЮ как ребёнок богатых родителей, из себя ничего не представляет, но постоянно за уши тянут

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  15. superperez101 29.08.2021 20:47 # superperez101
    походу опять сити на дистанции всех размажет

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  16. superperez101 29.08.2021 20:46 # superperez101
    ясно зато что чемпик мю не возьмет
    ни с роном ни без него

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  17. quavo 29.08.2021 20:46 # quavo
    Горлум ебаное недоразумение

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  18. sausage 29.08.2021 20:43 # sausage
    Санчо - говнецо какое-то. Неужто 80 лямов в трубу? Такими темпами МЮ скоро догонит Челси по фейловости трансферов.

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  19. superperez101 29.08.2021 20:43 # superperez101
    санчо мертвый
    ну а так 3 очка не пахнут

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  20. sausage 29.08.2021 20:41 # sausage
    Достаточно посмотреть эпизод перед голом пораньше. За пол минуты до того, как Погба бросился прямой ногой доставать мяч, который отпустил, Невеш его бортанул на половине поля МЮ. Погба намеренно шёл на жёсткие действия против него, будучи обозлённым. Тут нарушение 100%, вне зависимости попал он ему в ногу или нет.

    (ответить)

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