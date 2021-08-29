"Вулверхэмптон" арендовал Хвана
"Вулверхэмптон" взял в аренду с опцией выкупа нападающего "РБ Лейпциг" Хвана Хи Чхана.
Хи Чхан впервые заявил о себе в австрийском "Ред Булл", где он играл в паре с Эрлингом Холандом, регулярно забивая и раздавая результативные передачи. Год назад Хван заслужил повышение в родственный "РБ Лейпциг".
В прошлом сезоне Хи Чхан помог "РБ Лейпциг" финишировать на втором месте в Бундеслиге, забив три гола в 27 матчах во всех соревнованиях.
23-летний южнокореец по прозвищу "Бык" способен сыграть как центрального нападающего, так и на фланге атаки.
29.08.2021 19:00
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