"Вулверхэмптон" арендовал Хвана

"Вулверхэмптон" взял в аренду с опцией выкупа нападающего "РБ Лейпциг" Хвана Хи Чхана.

Хи Чхан впервые заявил о себе в австрийском "Ред Булл", где он играл в паре с Эрлингом Холандом, регулярно забивая и раздавая результативные передачи. Год назад Хван заслужил повышение в родственный "РБ Лейпциг".



В прошлом сезоне Хи Чхан помог "РБ Лейпциг" финишировать на втором месте в Бундеслиге, забив три гола в 27 матчах во всех соревнованиях.



23-летний южнокореец по прозвищу "Бык" способен сыграть как центрального нападающего, так и на фланге атаки.