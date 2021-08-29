"Тоттенхэм" победил "Уотфорд" и вышел на чистое первое место
Гол Сона Хен Мина позволил "Тоттенхэму" одержать победу 1:0 над "Уотфордом" и выйти на чистое первое место в Премьер-Лиге.
В стартовый состав "шпор" ожидаемо вернулся Харри Кейн, заменив Лукаса Моуру.
В старт "шершней" влились Франсиско Сьерральта, Юрай Куцка, Мусса Сиссоко и Джошуа Кинг.
Счет в матче едва не был открыт уже на первой минуте, однако Эрик Дайер головой остановил мяч, летевший в угол ворот "Тоттенхэма" после удара Куцки с линии штрафной.
Отделавшись испугом, хозяева забрали мяч под свой контроль и принялись доминировать над соперником. "Уотфорд" ушел в глухую оборону, но защищался довольно дисциплинированно и без паники.
Казалось, гости выстоят до перерыва, но на 42-й минуте Сон Хен Мин, исполняя штрафной с левого фланга так закрутил мяч, что тот, никого из игроков не коснувшись, нырнул в дальний угол ворот — 1:0.
Во втором тайме игра стала более открытой за счет того, что "шершни" уже не могли отсиживаться у своих ворот.
На 54-й минуте "Уотфорд" имел хороший момент, но Давинсон Санчес заблокировал удар Исмаилы Сарра с близкого расстояния, и голкипер Уго Льорис легко забрал мяч.
Дальше этого дело у гостей не пошло. "Тоттенхэм" оказался слишком крепким соперником, который вдобавок довольно регулярно контратаковал.
"Шпоры" вполне могли удвоить счет, но Деле Алли и Кейн промахнулись мимо ворот из убойных позиций. Еще в одном момента Харри не позволил отличиться Бахманн. Счет так и не изменился.
"Тоттенхэм" одержал свою третью победу подряд в новом сезоне Премьер-Лиги и в третий раз не пропустил, что впечатляет, учитывая проблемы "шпор" в обороне в прошлой кампании.
"Тоттенхэм" — "Уотфорд". Отчет о матче
29.08.2021 17:55
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Последние комментарии:
Фред игрок уровня Сраптага. Как же шахта развела муму на 50кк)))00 они думали второго Фернандиньо взяли
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мю днина донная, их 18 команда возит рылом об газон, даже вчера лузерка против 10 Императоров такое себе не могла позволить, санчо кстати походу распиаренный мешок и 85 лямов на ветер, ехехехех, зае6ись, ой как зае6ись))
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Братики, как там Санчо и Варан?
Топарики или 0рси0лики?
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Фред е6анашка ору с него всегда
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Фред или Каррик?
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собственно скам никакущий, волки уже по 1 тайму на 3 наиграли
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надо Невеша брать.
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Вот кто настоящие Короли Северного Лондона. Мои поздравления шпорам.
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Адаму вместо Бергвейна надо брать и ебать
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Бля Фродо на тренере хахахахахахах
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лицо тренера Вулвз будто он тренер Арсенала
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3 тура, а эти дауны уже радуются.)))
(ответить)
У Олега всё под контролем, главное зайти в штафную
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Каждый раз, когда Погба опускают в опорку, он сдувается и команда сосет в центре поля. Моур так делал, Сульшер так делает...
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Центра нет вообще
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Spurs - 9 points
Arsenal - zero points
New KINGS of LONDON !
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Норм у ттх конверсия. 3 матча - 3 гола - 9 очков. Даже конте с моуром такого себе не позволяли.
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Ахах, зашёл на Беларусь5 глянуть МЮ.
Так там тайминг 15 минут, хотя матч идёт на 18.
норм у белорусов даже матчи уже цензурят))
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фред и погба в порке просто сказка. эта форма, кстати, еще больше полнит шоу
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Волки рогатых вертят как хотят))
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