"Тоттенхэм" победил "Уотфорд" и вышел на чистое первое место

Сон Хен Мин и Деле Алли Гол Сона Хен Мина позволил "Тоттенхэму" одержать победу 1:0 над "Уотфордом" и выйти на чистое первое место в Премьер-Лиге.

В стартовый состав "шпор" ожидаемо вернулся Харри Кейн, заменив Лукаса Моуру.

В старт "шершней" влились Франсиско Сьерральта, Юрай Куцка, Мусса Сиссоко и Джошуа Кинг.

Счет в матче едва не был открыт уже на первой минуте, однако Эрик Дайер головой остановил мяч, летевший в угол ворот "Тоттенхэма" после удара Куцки с линии штрафной.

Отделавшись испугом, хозяева забрали мяч под свой контроль и принялись доминировать над соперником. "Уотфорд" ушел в глухую оборону, но защищался довольно дисциплинированно и без паники.

Казалось, гости выстоят до перерыва, но на 42-й минуте Сон Хен Мин, исполняя штрафной с левого фланга так закрутил мяч, что тот, никого из игроков не коснувшись, нырнул в дальний угол ворот — 1:0.

Во втором тайме игра стала более открытой за счет того, что "шершни" уже не могли отсиживаться у своих ворот.

На 54-й минуте "Уотфорд" имел хороший момент, но Давинсон Санчес заблокировал удар Исмаилы Сарра с близкого расстояния, и голкипер Уго Льорис легко забрал мяч.

Дальше этого дело у гостей не пошло. "Тоттенхэм" оказался слишком крепким соперником, который вдобавок довольно регулярно контратаковал.

"Шпоры" вполне могли удвоить счет, но Деле Алли и Кейн промахнулись мимо ворот из убойных позиций. Еще в одном момента Харри не позволил отличиться Бахманн. Счет так и не изменился.

"Тоттенхэм" одержал свою третью победу подряд в новом сезоне Премьер-Лиги и в третий раз не пропустил, что впечатляет, учитывая проблемы "шпор" в обороне в прошлой кампании.

"Тоттенхэм" — "Уотфорд". Отчет о матче


Метки обзор матча, Премьер-Лига, Тоттенхэм, Уотфорд

Автор mihajlo   

Дата 29.08.2021 17:55

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Последние комментарии:




  1. slash-lfc 29.08.2021 19:21 # slash-lfc
    Фред игрок уровня Сраптага. Как же шахта развела муму на 50кк)))00 они думали второго Фернандиньо взяли

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  2. bezviz 29.08.2021 19:20 # bezviz
    мю днина донная, их 18 команда возит рылом об газон, даже вчера лузерка против 10 Императоров такое себе не могла позволить, санчо кстати походу распиаренный мешок и 85 лямов на ветер, ехехехех, зае6ись, ой как зае6ись))

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  3. sellman 29.08.2021 19:19 # sellman
    Братики, как там Санчо и Варан?
    Топарики или 0рси0лики?

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  4. gandalf 29.08.2021 19:19 # gandalf
    Фред е6анашка ору с него всегда

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  5. kukuruzzo 29.08.2021 19:16 # kukuruzzo
    Фред или Каррик?

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  6. pozitiv4ik 29.08.2021 19:15 # pozitiv4ik
    собственно скам никакущий, волки уже по 1 тайму на 3 наиграли

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  7. scholes18 29.08.2021 19:07 # scholes18
    надо Невеша брать.

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  8. chelsea88 29.08.2021 19:06 # chelsea88
    Вот кто настоящие Короли Северного Лондона. Мои поздравления шпорам.

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  9. edgarkuznetsov 29.08.2021 19:02 # edgarkuznetsov
    Адаму вместо Бергвейна надо брать и ебать

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  10. slash-lfc 29.08.2021 19:00 # slash-lfc
    Бля Фродо на тренере хахахахахахах

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  11. wengerrrro 29.08.2021 18:59 # wengerrrro
    лицо тренера Вулвз будто он тренер Арсенала

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  12. sexan 29.08.2021 18:58 # sexan
    3 тура, а эти дауны уже радуются.)))

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  13. chelsea-69 29.08.2021 18:57 # chelsea-69
    У Олега всё под контролем, главное зайти в штафную

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  14. dragonishka 29.08.2021 18:55 # dragonishka
    Каждый раз, когда Погба опускают в опорку, он сдувается и команда сосет в центре поля. Моур так делал, Сульшер так делает...

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  15. quavo 29.08.2021 18:54 # quavo
    Центра нет вообще

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  16. max87 29.08.2021 18:49 # max87
    Spurs - 9 points
    Arsenal - zero points

    New KINGS of LONDON !

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  17. slavik92 29.08.2021 18:47 # slavik92
    Норм у ттх конверсия. 3 матча - 3 гола - 9 очков. Даже конте с моуром такого себе не позволяли.

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  18. sellman 29.08.2021 18:47 # sellman
    Ахах, зашёл на Беларусь5 глянуть МЮ.
    Так там тайминг 15 минут, хотя матч идёт на 18.

    норм у белорусов даже матчи уже цензурят))

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  19. liverfun 29.08.2021 18:46 # liverfun
    фред и погба в порке просто сказка. эта форма, кстати, еще больше полнит шоу

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  20. scauzer11 29.08.2021 18:44 # scauzer11
    Волки рогатых вертят как хотят))

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