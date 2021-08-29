"Тоттенхэм" победил "Уотфорд" и вышел на чистое первое место

Гол Сона Хен Мина позволил "Тоттенхэму" одержать победу 1:0 над "Уотфордом" и выйти на чистое первое место в Премьер-Лиге.

В стартовый состав "шпор" ожидаемо вернулся Харри Кейн, заменив Лукаса Моуру.



В старт "шершней" влились Франсиско Сьерральта, Юрай Куцка, Мусса Сиссоко и Джошуа Кинг.



Счет в матче едва не был открыт уже на первой минуте, однако Эрик Дайер головой остановил мяч, летевший в угол ворот "Тоттенхэма" после удара Куцки с линии штрафной.



Отделавшись испугом, хозяева забрали мяч под свой контроль и принялись доминировать над соперником. "Уотфорд" ушел в глухую оборону, но защищался довольно дисциплинированно и без паники.



Казалось, гости выстоят до перерыва, но на 42-й минуте Сон Хен Мин, исполняя штрафной с левого фланга так закрутил мяч, что тот, никого из игроков не коснувшись, нырнул в дальний угол ворот — 1:0.



Во втором тайме игра стала более открытой за счет того, что "шершни" уже не могли отсиживаться у своих ворот.



На 54-й минуте "Уотфорд" имел хороший момент, но Давинсон Санчес заблокировал удар Исмаилы Сарра с близкого расстояния, и голкипер Уго Льорис легко забрал мяч.



Дальше этого дело у гостей не пошло. "Тоттенхэм" оказался слишком крепким соперником, который вдобавок довольно регулярно контратаковал.



"Шпоры" вполне могли удвоить счет, но Деле Алли и Кейн промахнулись мимо ворот из убойных позиций. Еще в одном момента Харри не позволил отличиться Бахманн. Счет так и не изменился.



"Тоттенхэм" одержал свою третью победу подряд в новом сезоне Премьер-Лиги и в третий раз не пропустил, что впечатляет, учитывая проблемы "шпор" в обороне в прошлой кампании.



"Тоттенхэм" — "Уотфорд". Отчет о матче